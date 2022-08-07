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В Волгограде горят сухая трава и камыш на площади пятнадцати гектаров

В Волгограде горят сухая трава и камыш на площади пятнадцати гектаров - РИА Новости, 07.08.2022

В Волгограде горят сухая трава и камыш на площади пятнадцати гектаров

Сухая трава и камыш горят в Тракторозаводском районе Волгограда на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений, сообщает в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:13

2022-08-07T18:13

2022-08-07T19:35

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Сухая трава и камыш горят в Тракторозаводском районе Волгограда на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье около 15.30 поступило сообщение о возгорании травы в Волгограде."В Тракторозаводском районе происходило горение сухой травы и камыша отдельными очагами на площади 15 га, а также огнем уничтожено шесть деревянных нежилых, заброшенных строений", - говорится в сообщении МЧС.По данным ведомства, в 17.30 пожар был локализован, пострадавших нет. Отмечается, что пожар тушат 63 человека, 24 единицы техники.

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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)