https://ria.ru/20220807/pozhar-1807803203.html

На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего

На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего - РИА Новости, 07.08.2022

На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего

Спасатели обнаружили тело погибшего на горящей нефтебазе в порту кубинской провинции Матансас, проводится опознание, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T03:01

2022-08-07T03:01

2022-08-07T03:01

в мире

куба

матансас (провинция)

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МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего на горящей нефтебазе в порту кубинской провинции Матансас, проводится опознание, сообщило министерство здравоохранения острова.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас вечером в пятницу после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, была серия взрывов. Тушение огня продолжается больше суток.Местные власти сообщали, что пропавшими без вести в результате пожара числятся 17 человек. По информации минздрава, пострадал 121 человек, 36 из них остаются на лечении, включая пятерых в критическом состоянии.

https://ria.ru/20220807/pozhar-1807799327.html

куба

матансас (провинция)

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в мире, куба, матансас (провинция)