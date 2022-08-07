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На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего - РИА Новости, 07.08.2022
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На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего
На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего - РИА Новости, 07.08.2022
На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего
Спасатели обнаружили тело погибшего на горящей нефтебазе в порту кубинской провинции Матансас, проводится опознание, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T03:01
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в мире
куба
матансас (провинция)
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МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего на горящей нефтебазе в порту кубинской провинции Матансас, проводится опознание, сообщило министерство здравоохранения острова.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас вечером в пятницу после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, была серия взрывов. Тушение огня продолжается больше суток.Местные власти сообщали, что пропавшими без вести в результате пожара числятся 17 человек. По информации минздрава, пострадал 121 человек, 36 из них остаются на лечении, включая пятерых в критическом состоянии.
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в мире, куба, матансас (провинция)
03:01 07.08.2022
 
На месте пожара в кубинском порту нашли тело погибшего

На месте пожара в порту кубинской провинции Матансас нашли тело одного погибшего

© AP Photo / Ismael FranciscoМашина скорой помощи на Кубе
Машина скорой помощи на Кубе - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ismael Francisco
Машина скорой помощи на Кубе. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего на горящей нефтебазе в порту кубинской провинции Матансас, проводится опознание, сообщило министерство здравоохранения острова.
"В ходе поисковых работ на месте происшествия обнаружен труп, переданный в провинциальную службу судебной медицины, опознание проводят специалисты ведомства и МВД", — говорится в сообщении на сайте минздрава.
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас вечером в пятницу после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, была серия взрывов. Тушение огня продолжается больше суток.
Местные власти сообщали, что пропавшими без вести в результате пожара числятся 17 человек. По информации минздрава, пострадал 121 человек, 36 из них остаются на лечении, включая пятерых в критическом состоянии.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
00:39
Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара
 
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