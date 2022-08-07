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Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара
Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара - РИА Новости, 07.08.2022
Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США за предложенную помощь в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T00:39
2022-08-07T00:39
2022-08-07T00:39
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МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США за предложенную помощь в связи с крупным пожаром на нефтехранилище.Мексиканские СМИ со ссылкой на источники ранее сообщили, что на Кубу по указанию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будет направлена команда специалистов нефтегазовой корпорации Pemex.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером после удара молнии. По информации газеты Granma, молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар. Тушение огня продолжается уже сутки. По информации регионального правительства, в результате взрыва пропали без вести 17 человек, пострадали 77, некоторые — в критическом состоянии.
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в мире, куба, мигель диас-канель бермудес, россия, мексика, венесуэла, никарагуа, аргентина, чили
Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара
Президент Кубы Бермудес поблагодарил Россию и страны региона за помощь в связи с пожаром