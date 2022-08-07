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Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара - РИА Новости, 07.08.2022
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Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара
Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара - РИА Новости, 07.08.2022
Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США за предложенную помощь в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T00:39
2022-08-07T00:39
в мире
куба
мигель диас-канель бермудес
россия
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венесуэла
никарагуа
аргентина
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МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США за предложенную помощь в связи с крупным пожаром на нефтехранилище.Мексиканские СМИ со ссылкой на источники ранее сообщили, что на Кубу по указанию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будет направлена команда специалистов нефтегазовой корпорации Pemex.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером после удара молнии. По информации газеты Granma, молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар. Тушение огня продолжается уже сутки. По информации регионального правительства, в результате взрыва пропали без вести 17 человек, пострадали 77, некоторые — в критическом состоянии.
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в мире, куба, мигель диас-канель бермудес, россия, мексика, венесуэла, никарагуа, аргентина, чили
00:39 07.08.2022
 
Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара

Президент Кубы Бермудес поблагодарил Россию и страны региона за помощь в связи с пожаром

© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США за предложенную помощь в связи с крупным пожаром на нефтехранилище.

"Выражаем глубокую признательность правительствам Мексики, Венесуэлы, России, Никарагуа, Аргентины и Чили, оперативно предложившим солидарную материальную помощь перед лицом этой сложной ситуации. Мы также благодарим США за предложенные технические консультации", — написал политик в Twitter.

Мексиканские СМИ со ссылкой на источники ранее сообщили, что на Кубу по указанию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будет направлена команда специалистов нефтегазовой корпорации Pemex.
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером после удара молнии. По информации газеты Granma, молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар. Тушение огня продолжается уже сутки. По информации регионального правительства, в результате взрыва пропали без вести 17 человек, пострадали 77, некоторые — в критическом состоянии.
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В миреКубаМигель Диас-Канель БермудесРоссияМексикаВенесуэлаНикарагуаАргентинаЧили
 
 
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