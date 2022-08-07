"Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске
Партия "Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске в ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВелосипедист едет мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске
Велосипедист едет мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла третий центр помощи в городе Лисичанске в ЛНР, сообщает партийная пресс-служба.
Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
"Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске (ЛНР). В нем жители города могут получить продукты и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне партия доставила в Лисичанск 84 тонны гуманитарной помощи. Это не только продукты и вода, но и свечи, канцтовары для школьников и многое другое.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.