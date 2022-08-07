https://ria.ru/20220807/pomosch-1807802711.html

Значительная часть помощи Запада Украине не доходит до фронта, сообщил CBS

Значительная часть помощи Запада Украине не доходит до фронта, сообщил CBS - РИА Новости, 07.08.2022

Значительная часть помощи Запада Украине не доходит до фронта, сообщил CBS

Весомая часть западной военной "помощи" Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T02:52

2022-08-07T02:52

2022-08-07T06:07

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Весомая часть западной военной "помощи" Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.В фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в "неправильные руки" и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане.Он создал и возглавляет группу "Моцарт", которая занимается подготовкой украинских военных."Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры", — сказал он.Джонас Охман, еще один герой документального фильма, предполагает, что до места назначения доходит только 30 процентов передаваемой "помощи".Возглавляемая им волонтерская организации "Синее и желтое" собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.Он сетует на коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной "помощи" на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной "помощи"."Такие вопросы задавать не только уместно, но и абсолютно необходимо. Если мы оглянемся назад, то увидим много разных случаев в Афганистане, Ливии, Ираке, когда оружие, которое предназначалось для одной цели, использовалось по-иному", — добавила Ровера.В качестве примера она привела захват террористами из группировки "Исламское государство"* крупного иракского города Мосул, когда им досталось современное западное вооружение, полученное местными военными из США.Милбурн из "Моцарта" не сомневается, что направляемое на Украину оружие часто попадает не в те руки.По его словам, больше всего прямо сейчас его заботит, "чтобы ребята, которым нужно убивать русских этим оружием, это оружие получили". Он также говорит: "Мы должны победить в этой войне".Одни только США оказали военную "помощь" Украине на 8 миллиардов долларов. В середине июля Пентагон признавал, что не отслеживает передаваемое оружие, но не видит "никаких свидетельств того, что оно используется где-либо еще, кроме боев с русскими".Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца". По его словам, это — трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, сша, amnesty international, министерство обороны сша