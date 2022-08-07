https://ria.ru/20220807/pomosch-1807802711.html
Значительная часть помощи Запада Украине не доходит до фронта, сообщил CBS
Значительная часть помощи Запада Украине не доходит до фронта, сообщил CBS - РИА Новости, 07.08.2022
Значительная часть помощи Запада Украине не доходит до фронта, сообщил CBS
Весомая часть западной военной "помощи" Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T02:52
2022-08-07T02:52
2022-08-07T06:07
специальная военная операция на украине
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украина
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amnesty international
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Весомая часть западной военной "помощи" Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.В фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в "неправильные руки" и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане.Он создал и возглавляет группу "Моцарт", которая занимается подготовкой украинских военных."Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры", — сказал он.Джонас Охман, еще один герой документального фильма, предполагает, что до места назначения доходит только 30 процентов передаваемой "помощи".Возглавляемая им волонтерская организации "Синее и желтое" собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.Он сетует на коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной "помощи" на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной "помощи"."Такие вопросы задавать не только уместно, но и абсолютно необходимо. Если мы оглянемся назад, то увидим много разных случаев в Афганистане, Ливии, Ираке, когда оружие, которое предназначалось для одной цели, использовалось по-иному", — добавила Ровера.В качестве примера она привела захват террористами из группировки "Исламское государство"* крупного иракского города Мосул, когда им досталось современное западное вооружение, полученное местными военными из США.Милбурн из "Моцарта" не сомневается, что направляемое на Украину оружие часто попадает не в те руки.По его словам, больше всего прямо сейчас его заботит, "чтобы ребята, которым нужно убивать русских этим оружием, это оружие получили". Он также говорит: "Мы должны победить в этой войне".Одни только США оказали военную "помощь" Украине на 8 миллиардов долларов. В середине июля Пентагон признавал, что не отслеживает передаваемое оружие, но не видит "никаких свидетельств того, что оно используется где-либо еще, кроме боев с русскими".Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца". По его словам, это — трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, украина, россия, сша, amnesty international, министерство обороны сша
02:52 07.08.2022 (обновлено: 06:07 07.08.2022)
Значительная часть помощи Запада Украине не доходит до фронта, сообщил CBS
CBS: значительная часть западной военной помощи Украине не доходит до фронта
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости.
Весомая часть западной военной "помощи" Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого
американским телеканалом CBS.
В фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России
, попасть в "неправильные руки" и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии
, Ираке
или Афганистане
.
"Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами", — говорит ветеран морской пехоты США
Энди Милбурн.
Он создал и возглавляет группу "Моцарт", которая занимается подготовкой украинских военных.
"Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры", — сказал он.
Джонас Охман, еще один герой документального фильма, предполагает, что до места назначения доходит только 30 процентов передаваемой "помощи".
Возглавляемая им волонтерская организации "Синее и желтое" собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.
Он сетует на коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной "помощи" на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.
Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International
Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной "помощи".
"Но еще больше беспокоит то, что по меньшей мере некоторые страны, которые отправляют оружие, похоже, не думают, что это их обязанность – создать очень действенный механизм, который бы позволял знать, как эти поставки используются сегодня и как они могут и будут применяться завтра", — сказала она.
"Такие вопросы задавать не только уместно, но и абсолютно необходимо. Если мы оглянемся назад, то увидим много разных случаев в Афганистане, Ливии, Ираке, когда оружие, которое предназначалось для одной цели, использовалось по-иному", — добавила Ровера.
В качестве примера она привела захват террористами из группировки "Исламское государство
"* крупного иракского города Мосул
, когда им досталось современное западное вооружение, полученное местными военными из США.
Милбурн из "Моцарта" не сомневается, что направляемое на Украину
оружие часто попадает не в те руки.
"Конечно, это происходит, если у вас некому следить за поставками. Но не это моя главная тревога", — говорит он.
По его словам, больше всего прямо сейчас его заботит, "чтобы ребята, которым нужно убивать русских этим оружием, это оружие получили". Он также говорит: "Мы должны победить в этой войне".
Одни только США оказали военную "помощь" Украине на 8 миллиардов долларов. В середине июля Пентагон
признавал, что не отслеживает передаваемое оружие, но не видит "никаких свидетельств того, что оно используется где-либо еще, кроме боев с русскими".
Президент Владимир Путин
заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца". По его словам, это — трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев
отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев
"бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы
в этом случае не страдают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева
, спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев.
* Террористическая организация, запрещенная в России