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Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам
Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам - РИА Новости, 07.08.2022
Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам
Президент России Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T00:22
2022-08-07T00:22
2022-08-07T00:22
экономика
технологии
россия
владимир путин
железная дорога
азовское море
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.В поздравлении с Днем железнодорожника он отметил, что эта отрасль в России имеет огромный потенциал для качественного роста, будет наращиваться пропускная способность магистралей.По его словам, все эти проекты крайне значимы для экономики страны, создания современных транспортных логистических коридоров, новых туристических маршрутов и загрузки смежных отраслей."И, конечно, важнейшая задача — обновление железнодорожного состава, забота о безопасности и комфорте пассажиров, повышение эффективности и удобства перевозок за счет широкого внедрения электронных сервисов и услуг, которые, подчеркиваю, должны базироваться на отечественных технологиях и решениях", — подчеркнул Путин."Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность позволят добиться успехов в реализации всех этих планов. Еще раз поздравляю вас с Днем железнодорожника, желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", — обратился президент к представителям отрасли.
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экономика, технологии, россия, владимир путин, железная дорога, азовское море, черное море, каспийское море, день железнодорожника в россии
Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам
Путин подтвердил планы развития ж/д подходов Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
В поздравлении с Днем железнодорожника он отметил, что эта отрасль в России
имеет огромный потенциал для качественного роста, будет наращиваться пропускная способность магистралей.
"Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба", — сказал Путин.
По его словам, все эти проекты крайне значимы для экономики страны, создания современных транспортных логистических коридоров, новых туристических маршрутов и загрузки смежных отраслей.
"И, конечно, важнейшая задача — обновление железнодорожного состава, забота о безопасности и комфорте пассажиров, повышение эффективности и удобства перевозок за счет широкого внедрения электронных сервисов и услуг, которые, подчеркиваю, должны базироваться на отечественных технологиях и решениях", — подчеркнул Путин.
"Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность позволят добиться успехов в реализации всех этих планов. Еще раз поздравляю вас с Днем железнодорожника, желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", — обратился президент к представителям отрасли.