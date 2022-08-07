https://ria.ru/20220807/podkhody-1807798341.html

Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам

Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам - РИА Новости, 07.08.2022

Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам

Президент России Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T00:22

2022-08-07T00:22

2022-08-07T00:22

экономика

технологии

россия

владимир путин

железная дорога

азовское море

черное море

каспийское море

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.В поздравлении с Днем железнодорожника он отметил, что эта отрасль в России имеет огромный потенциал для качественного роста, будет наращиваться пропускная способность магистралей.По его словам, все эти проекты крайне значимы для экономики страны, создания современных транспортных логистических коридоров, новых туристических маршрутов и загрузки смежных отраслей."И, конечно, важнейшая задача — обновление железнодорожного состава, забота о безопасности и комфорте пассажиров, повышение эффективности и удобства перевозок за счет широкого внедрения электронных сервисов и услуг, которые, подчеркиваю, должны базироваться на отечественных технологиях и решениях", — подчеркнул Путин."Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность позволят добиться успехов в реализации всех этих планов. Еще раз поздравляю вас с Днем железнодорожника, желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", — обратился президент к представителям отрасли.

https://ria.ru/20220807/dorogi-1807797613.html

россия

азовское море

черное море

каспийское море

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экономика, технологии, россия, владимир путин, железная дорога, азовское море, черное море, каспийское море, день железнодорожника в россии