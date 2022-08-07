Палестина приветствует усилия Египта, которые привели к миру с Израилем
Глава Палестины Аббас приветствует усилия Египта, которые привели к перемирию с Израилем
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас приветствовал усилия Египта, которые привели к договоренности о прекращении огня в секторе Газа, передает палестинское агентство WAFA.
"Президент Махмуд Аббас приветствовал усилия Египта, которые привели к прекращению оккупационной агрессии в секторе Газа", - сообщает агентство.
Аббас подчеркнул, что эти усилия способствуют урегулированию ситуации и облегчению страданий палестинского народа.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Телеканал Extra news со ссылкой на египетский источник сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.
Вечером в воскресенье "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).