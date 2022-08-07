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Палестина приветствует усилия Египта, которые привели к миру с Израилем

Палестина приветствует усилия Египта, которые привели к миру с Израилем - РИА Новости, 07.08.2022

Палестина приветствует усилия Египта, которые привели к миру с Израилем

Глава Палестины Махмуд Аббас приветствовал усилия Египта, которые привели к договоренности о прекращении огня в секторе Газа, передает палестинское агентство... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:38

2022-08-07T23:38

2022-08-07T23:38

в мире

цены на нефть

израиль

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас приветствовал усилия Египта, которые привели к договоренности о прекращении огня в секторе Газа, передает палестинское агентство WAFA.Аббас подчеркнул, что эти усилия способствуют урегулированию ситуации и облегчению страданий палестинского народа.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.Телеканал Extra news со ссылкой на египетский источник сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.Вечером в воскресенье "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа