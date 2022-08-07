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Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада"
Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.08.2022
Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада"
Армия Израиля наносит удары по объектам палестинского "Исламского джихада", сообщает пресс-служба военных. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:24
2022-08-07T23:24
2022-08-07T23:30
в мире
израиль
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по объектам палестинского "Исламского джихада", сообщает пресс-служба военных.Вечером в воскресенье "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).За менее чем полчаса до прекращения огня продолжают срабатывать сирены на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
23:24 07.08.2022 (обновлено: 23:30 07.08.2022)
Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада"
Израиль продолжает наносить удары по "Исламскому джихаду" за несколько минут до перемирия
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по объектам палестинского "Исламского джихада", сообщает пресс-служба военных.
Вечером в воскресенье "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля
сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
"В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад", - говорится в сообщении.
За менее чем полчаса до прекращения огня продолжают срабатывать сирены на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.