https://ria.ru/20220807/peremirie-1807911871.html

Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада"

Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.08.2022

Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада"

Армия Израиля наносит удары по объектам палестинского "Исламского джихада", сообщает пресс-служба военных. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:24

2022-08-07T23:24

2022-08-07T23:30

в мире

израиль

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по объектам палестинского "Исламского джихада", сообщает пресс-служба военных.Вечером в воскресенье "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).За менее чем полчаса до прекращения огня продолжают срабатывать сирены на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

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израиль

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа