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Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30 - РИА Новости, 07.08.2022
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Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30
Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30 - РИА Новости, 07.08.2022
Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским), сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:10
2022-08-07T23:13
в мире
израиль
исламский джихад
сектор газа
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским), сообщает пресс-служба главы правительства.Отмечается, что "в случае нарушения режима прекращения огня Государство Израиль оставляет за собой право применить силу".Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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в мире, израиль, исламский джихад, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
23:10 07.08.2022 (обновлено: 23:13 07.08.2022)
 
Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30

Израиль подтверждает, что перемирие с "Исламским джихадом" вступает в силу в 23:30

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским), сообщает пресс-служба главы правительства.
"Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в случае нарушения режима прекращения огня Государство Израиль оставляет за собой право применить силу".
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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В миреИзраильИсламский джихадСектор ГазаОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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