https://ria.ru/20220807/peremirie-1807911097.html

Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30

Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30 - РИА Новости, 07.08.2022

Израиль подтвердил наступление перемирия с "Исламским джихадом" в 23:30

Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским), сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:10

2022-08-07T23:10

2022-08-07T23:13

в мире

израиль

исламский джихад

сектор газа

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским), сообщает пресс-служба главы правительства.Отмечается, что "в случае нарушения режима прекращения огня Государство Израиль оставляет за собой право применить силу".Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220807/provokatsiya-1807905931.html

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в мире, израиль, исламский джихад, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа