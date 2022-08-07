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"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30 - РИА Новости, 07.08.2022
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"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30
"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30 - РИА Новости, 07.08.2022
"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30
Лидер движения "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:55
2022-08-07T22:56
в мире
израиль
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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Лидер движения "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).Ранее "Исламский джихад" выдвигал условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади. Израильский 12-й канал сообщал, что перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утраАрмия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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в мире, израиль
21:55 07.08.2022 (обновлено: 22:56 07.08.2022)
 
"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30

Лидер движения "Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30

© AP Photo / Khalil HamraПоследствия израильских авиаударов по военной базе в южной части сектора Газа
Последствия израильских авиаударов по военной базе в южной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Последствия израильских авиаударов по военной базе в южной части сектора Газа. Архивное фото
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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Лидер движения "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
"Договоренности о прекращении огня вступают в силу сегодня в 23:30 по местному времени", - заявил аль-Батш телеканалу аль-Акса.
Ранее "Исламский джихад" выдвигал условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади. Израильский 12-й канал сообщал, что перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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