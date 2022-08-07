https://ria.ru/20220807/peremirie-1807904751.html

"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30

"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30 - РИА Новости, 07.08.2022

"Исламский джихад": прекращение огня с Израилем вступит в силу в 23:30

Лидер движения "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:55

2022-08-07T21:55

2022-08-07T22:56

в мире

израиль

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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Лидер движения "Исламский джихад" Халед аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).Ранее "Исламский джихад" выдвигал условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади. Израильский 12-й канал сообщал, что перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утраАрмия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

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израиль

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль