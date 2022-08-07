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Группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем

Группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем - РИА Новости, 08.08.2022

Группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем

Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Египта, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-07T21:24

2022-08-07T21:24

2022-08-08T00:00

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

бени ганц

египет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Египта, передает агентство Франс Пресс.По данным издания, представитель группировки Мохаммед аль-Хинди заявил, что "некоторое время назад" стороны достигли договоренности по поводу деталей соглашения. В частности, в документе содержится обязательство Каира приложить усилия для освобождения задержанного лидера Бассама ас-Саади.Как уточнил лидер "Исламского джихада" Халед Аль-Батш, прекращение огня вступает в силу в 23:30 по местному времени (совпадает с мск).Эту информацию также подтвердили в пресс-службе премьер-министра Израиля, отметив, что страна сохраняет за собой право применить силу в случае нарушения соглашения. При этом министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил готовиться к продолжению боевых действий.В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Тель-Авив согласился на перемирие в секторе Газа. При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.Армия Израиля 5 августа начала операцию против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. Как сообщил Минздрав сектора Газа, по последним данным, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220807/rakety-1807893561.html

https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, бени ганц, египет