21:10 07.08.2022 (обновлено: 21:13 07.08.2022)
Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ
12-й канал: перемирие между Израилем и "Исламским джихадом" наступит не ранее полуночи
© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021
© AP Photo / Khalil Hamra
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021 . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра, сообщает израильский 12-й канал.
Ранее сообщалось, что палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади. Агентство Рейтер со ссылкой на палестинского чиновника передавало, что перемирие в Газе между Израилем и Палестиной наступит в 20.00 по местному времени. Предложение о перемирии выдвинули египетские посредники.
"Официальные лица в Израиле утверждают, что если и будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то не раньше полуночи, а может быть, и не раньше завтрашнего утра", - сообщает телеканал.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.