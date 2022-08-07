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Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
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Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ
Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра, сообщает... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:10
2022-08-07T21:13
в мире
израиль
палестина
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра, сообщает израильский 12-й канал.Ранее сообщалось, что палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади. Агентство Рейтер со ссылкой на палестинского чиновника передавало, что перемирие в Газе между Израилем и Палестиной наступит в 20.00 по местному времени. Предложение о перемирии выдвинули египетские посредники.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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в мире, израиль, палестина, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа
21:10 07.08.2022 (обновлено: 21:13 07.08.2022)
 
Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ

12-й канал: перемирие между Израилем и "Исламским джихадом" наступит не ранее полуночи

© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021 . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра, сообщает израильский 12-й канал.
Ранее сообщалось, что палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади. Агентство Рейтер со ссылкой на палестинского чиновника передавало, что перемирие в Газе между Израилем и Палестиной наступит в 20.00 по местному времени. Предложение о перемирии выдвинули египетские посредники.
"Официальные лица в Израиле утверждают, что если и будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то не раньше полуночи, а может быть, и не раньше завтрашнего утра", - сообщает телеканал.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 23:58
Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц
 
В миреИзраильПалестинаИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаСектор Газа
 
 
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