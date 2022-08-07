https://ria.ru/20220807/peremirie-1807901305.html

Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ

Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2022

Перемирие в секторе Газа наступит не ранее полуночи, сообщили СМИ

Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра, сообщает... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:10

2022-08-07T21:10

2022-08-07T21:13

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палестина

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

сектор газа

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", если и будет достигнуто, наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра, сообщает израильский 12-й канал.Ранее сообщалось, что палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади. Агентство Рейтер со ссылкой на палестинского чиновника передавало, что перемирие в Газе между Израилем и Палестиной наступит в 20.00 по местному времени. Предложение о перемирии выдвинули египетские посредники.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220805/gants-1807669335.html

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в мире, израиль, палестина, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа