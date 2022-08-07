https://ria.ru/20220807/pensionery-1807433850.html

Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление

Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление - РИА Новости, 07.08.2022

Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление

Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T05:38

2022-08-07T05:38

2022-08-07T05:38

туризм

новости - туризм

тунис (страна)

турция

египет

германия

таиланд

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ."Они улетают на "зимовку", потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома", — отмечают в ассоциации. Главная причина — резкий рост цен на отопление.Самые популярные направления — Турция, Тунис, Египет, Канарские острова, рассказывают туроператоры. Также эксперты отмечают спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна."Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар, слова которого цитирует Bild.По данным издания, предстоящей зимой Лотару и его супруге придется платить 600 евро за отопление в месяц вместо 200, что очень невыгодно. Жизнь в Тунисе обойдется значительно дешевле, к тому же пенсионеры смогут сэкономить около 300 евро в неделю на продуктах благодаря системе "все включено".

https://ria.ru/20220804/gretsiya-1807271249.html

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египет

германия

таиланд

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сенегал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, тунис (страна), турция, египет, германия, таиланд, канарские острова, сенегал, кабо-верде, пенсионеры, туризм, туристы