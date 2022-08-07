https://ria.ru/20220807/pensionery-1807433850.html
Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление
Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление - РИА Новости, 07.08.2022
Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление
Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T05:38
2022-08-07T05:38
2022-08-07T05:38
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ."Они улетают на "зимовку", потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома", — отмечают в ассоциации. Главная причина — резкий рост цен на отопление.Самые популярные направления — Турция, Тунис, Египет, Канарские острова, рассказывают туроператоры. Также эксперты отмечают спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна."Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар, слова которого цитирует Bild.По данным издания, предстоящей зимой Лотару и его супруге придется платить 600 евро за отопление в месяц вместо 200, что очень невыгодно. Жизнь в Тунисе обойдется значительно дешевле, к тому же пенсионеры смогут сэкономить около 300 евро в неделю на продуктах благодаря системе "все включено".
https://ria.ru/20220804/gretsiya-1807271249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, тунис (страна), турция, египет, германия, таиланд, канарские острова, сенегал, кабо-верде, пенсионеры, туризм, туристы
Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление
АТОР: немецкие пенсионеры бронируют туры на юг, чтобы не платить зимой за отопление
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет
АТОР со ссылкой на местные СМИ.
"Они улетают на "зимовку", потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома", — отмечают в ассоциации. Главная причина — резкий рост цен на отопление.
Самые популярные направления — Турция, Тунис, Египет, Канарские острова, рассказывают туроператоры. Также эксперты отмечают спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.
"Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар, слова которого цитирует Bild.
По данным издания, предстоящей зимой Лотару и его супруге придется платить 600 евро за отопление в месяц вместо 200, что очень невыгодно. Жизнь в Тунисе обойдется значительно дешевле, к тому же пенсионеры смогут сэкономить около 300 евро в неделю на продуктах благодаря системе "все включено".