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Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление - РИА Новости, 07.08.2022
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Туризм
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Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление
Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление - РИА Новости, 07.08.2022
Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление
Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T05:38
2022-08-07T05:38
туризм
новости - туризм
тунис (страна)
турция
египет
германия
таиланд
канарские острова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ."Они улетают на "зимовку", потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома", — отмечают в ассоциации. Главная причина — резкий рост цен на отопление.Самые популярные направления — Турция, Тунис, Египет, Канарские острова, рассказывают туроператоры. Также эксперты отмечают спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна."Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар, слова которого цитирует Bild.По данным издания, предстоящей зимой Лотару и его супруге придется платить 600 евро за отопление в месяц вместо 200, что очень невыгодно. Жизнь в Тунисе обойдется значительно дешевле, к тому же пенсионеры смогут сэкономить около 300 евро в неделю на продуктах благодаря системе "все включено".
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новости - туризм, тунис (страна), турция, египет, германия, таиланд, канарские острова, сенегал, кабо-верде, пенсионеры, туризм, туристы
05:38 07.08.2022
 
Немецкие пенсионеры поедут на юг, чтобы не платить зимой за отопление

АТОР: немецкие пенсионеры бронируют туры на юг, чтобы не платить зимой за отопление

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж отеля Golden 5 City в Египте
Пляж отеля Golden 5 City в Египте - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ.
"Они улетают на "зимовку", потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома", — отмечают в ассоциации. Главная причина — резкий рост цен на отопление.
Самые популярные направления — Турция, Тунис, Египет, Канарские острова, рассказывают туроператоры. Также эксперты отмечают спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.
"Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар, слова которого цитирует Bild.
По данным издания, предстоящей зимой Лотару и его супруге придется платить 600 евро за отопление в месяц вместо 200, что очень невыгодно. Жизнь в Тунисе обойдется значительно дешевле, к тому же пенсионеры смогут сэкономить около 300 евро в неделю на продуктах благодаря системе "все включено".
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ТуризмНовости - ТуризмТунис (страна)ТурцияЕгипетГерманияТаиландКанарские островаСенегалКабо-ВердеПенсионерыТуризмтуристы
 
 
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