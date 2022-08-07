https://ria.ru/20220807/otdykh-1807805928.html

Россияне могут законно взять выходной 1 сентября, заявила эксперт

Россияне могут законно взять выходной 1 сентября, заявила эксперт - РИА Новости, 07.08.2022

Россияне могут законно взять выходной 1 сентября, заявила эксперт

Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка, помочь в этом может в том числе... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T05:33

2022-08-07T05:33

2022-08-07T05:35

общество

россия

день знаний

superjob

работа

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка, помочь в этом может в том числе донорство, заявила РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.Но есть, по ее словам, и другие способы превратить этот день в выходной."Распространенная практика — написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате", — замечает эксперт.Также, сказала она, можно приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. "Если по графику отпусков он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября".Получить отгул можно и за работу в выходной день или сверхурочно. "Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми", — заключила эксперт.

https://ria.ru/20220722/vykhodnoy-1804206309.html

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общество, россия, день знаний, superjob, работа