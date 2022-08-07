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Россияне могут законно взять выходной 1 сентября, заявила эксперт
Россияне могут законно взять выходной 1 сентября, заявила эксперт - РИА Новости, 07.08.2022
Россияне могут законно взять выходной 1 сентября, заявила эксперт
Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка, помочь в этом может в том числе... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T05:33
2022-08-07T05:33
2022-08-07T05:35
общество
россия
день знаний
superjob
работа
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка, помочь в этом может в том числе донорство, заявила РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.Но есть, по ее словам, и другие способы превратить этот день в выходной."Распространенная практика — написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате", — замечает эксперт.Также, сказала она, можно приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. "Если по графику отпусков он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября".Получить отгул можно и за работу в выходной день или сверхурочно. "Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми", — заключила эксперт.
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общество, россия, день знаний, superjob, работа
05:33 07.08.2022 (обновлено: 05:35 07.08.2022)
Россияне могут законно взять выходной 1 сентября, заявила эксперт
Эксперт Голованова: россияне могут законно сделать для себя 1 сентября днем отдыха
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка, помочь в этом может в том числе донорство, заявила РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
"По закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Впрочем, его можно сделать выходным, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября", — сказала она.
Но есть, по ее словам, и другие способы превратить этот день в выходной.
"Распространенная практика — написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы
, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате", — замечает эксперт.
Также, сказала она, можно приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. "Если по графику отпусков он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября".
Получить отгул можно и за работу в выходной день или сверхурочно. "Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми", — заключила эксперт.