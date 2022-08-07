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ООН призвала защищать мирных граждан на Украине - РИА Новости, 07.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/oon-1807913269.html
ООН призвала защищать мирных граждан на Украине
ООН призвала защищать мирных граждан на Украине - РИА Новости, 07.08.2022
ООН призвала защищать мирных граждан на Украине
ООН призывает к защите мирных граждан на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя данные доклада... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:45
2022-08-07T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
джордж сорос
сша
amnesty international
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 7 авг - РИА Новости. ООН призывает к защите мирных граждан на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя данные доклада Amnesty International, в котором НПО обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права.В опубликованном 4 августа докладе отмечается, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей.По словам Дюжаррика, на протяжении всего конфликта послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша было четким. "Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик.Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".
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в мире, антониу гутерреш, джордж сорос, сша, amnesty international, оон, стефан дюжаррик
23:45 07.08.2022
 
ООН призвала защищать мирных граждан на Украине

ООН на фоне доклада Amnesty International призвала защищать мирных граждан на Украине

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 авг - РИА Новости. ООН призывает к защите мирных граждан на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя данные доклада Amnesty International, в котором НПО обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права.
В опубликованном 4 августа докладе отмечается, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей.
По словам Дюжаррика, на протяжении всего конфликта послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша было четким. "Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик.
Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешДжордж СоросСШАAmnesty InternationalООНСтефан Дюжаррик
 
 
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