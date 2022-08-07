ООН призвала защищать мирных граждан на Украине
ООН на фоне доклада Amnesty International призвала защищать мирных граждан на Украине
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 7 авг - РИА Новости. ООН призывает к защите мирных граждан на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя данные доклада Amnesty International, в котором НПО обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права.
В опубликованном 4 августа докладе отмечается, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей.
По словам Дюжаррика, на протяжении всего конфликта послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша было четким. "Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик.
Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".