https://ria.ru/20220807/oon-1807913269.html

ООН призвала защищать мирных граждан на Украине

ООН призвала защищать мирных граждан на Украине - РИА Новости, 07.08.2022

ООН призвала защищать мирных граждан на Украине

ООН призывает к защите мирных граждан на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя данные доклада... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:45

2022-08-07T23:45

2022-08-07T23:45

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

джордж сорос

сша

amnesty international

оон

стефан дюжаррик

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ООН, 7 авг - РИА Новости. ООН призывает к защите мирных граждан на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя данные доклада Amnesty International, в котором НПО обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права.В опубликованном 4 августа докладе отмечается, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей.По словам Дюжаррика, на протяжении всего конфликта послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша было четким. "Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик.Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807636231.html

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в мире, антониу гутерреш, джордж сорос, сша, amnesty international, оон, стефан дюжаррик