Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево южное
ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево южное 19 снарядами калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Гольмовский и Зайцево южное, выпустив 19 снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Озеряновка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 07.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 07.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Позднее представительство заявило, что по Петровскому и Киевскому районам Донецка были выпущены 11 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.