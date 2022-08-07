https://ria.ru/20220807/obstrel-1807813127.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево южное

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево южное - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево южное

Украинские войска за час обстреляли Гольмовский и Зайцево южное, выпустив 19 снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров, заявило... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T08:38

2022-08-07T08:38

2022-08-07T08:38

в мире

донецкая народная республика

зайцево

гольмовский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Гольмовский и Зайцево южное, выпустив 19 снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Озеряновка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 07.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 07.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Позднее представительство заявило, что по Петровскому и Киевскому районам Донецка были выпущены 11 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220807/obstrel-1807808951.html

https://ria.ru/20220806/razminirovanie-1807787211.html

донецкая народная республика

зайцево

гольмовский

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, зайцево, гольмовский, вооруженные силы украины