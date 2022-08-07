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Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе - РИА Новости, 07.08.2022
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Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе
Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе - РИА Новости, 07.08.2022
Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе
Медицинская помощь после пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матансас понадобилась 122 пострадавшим, госпитализированными остаются 24... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:51
2022-08-07T21:51
в мире
здоровье - общество
куба
матансас (провинция)
мексика
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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Медицинская помощь после пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матансас понадобилась 122 пострадавшим, госпитализированными остаются 24 человека, сообщили в министерстве здравоохранения.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Тушение огня продолжается вторые сутки.На месте происшествия накануне было обнаружено тело погибшего, это 60-летний пожарный. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 17 человек. Среди госпитализированных в больницы острова пять человек находятся в критическом состоянии.Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы.
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куба
матансас (провинция)
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в мире, здоровье - общество, куба, матансас (провинция), мексика
21:51 07.08.2022
 
Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе

Минздрав Кубы: более 20 человек остаются в больницах после пожара в нефтехранилище

© AP Photo / Ramon EspinosaПожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Медицинская помощь после пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матансас понадобилась 122 пострадавшим, госпитализированными остаются 24 человека, сообщили в министерстве здравоохранения.
"Медпомощь получили 122 человека, из них 24 госпитализированы, 98 пациентов выписаны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Тушение огня продолжается вторые сутки.
На месте происшествия накануне было обнаружено тело погибшего, это 60-летний пожарный. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 17 человек. Среди госпитализированных в больницы острова пять человек находятся в критическом состоянии.
Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы.
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 20:00
Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище
 
В миреЗдоровье - ОбществоКубаМатансас (провинция)Мексика
 
 
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