https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807904362.html

Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе

Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе - РИА Новости, 07.08.2022

Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе

Медицинская помощь после пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матансас понадобилась 122 пострадавшим, госпитализированными остаются 24... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:51

2022-08-07T21:51

2022-08-07T21:51

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здоровье - общество

куба

матансас (провинция)

мексика

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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Медицинская помощь после пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матансас понадобилась 122 пострадавшим, госпитализированными остаются 24 человека, сообщили в министерстве здравоохранения.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Тушение огня продолжается вторые сутки.На месте происшествия накануне было обнаружено тело погибшего, это 60-летний пожарный. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 17 человек. Среди госпитализированных в больницы острова пять человек находятся в критическом состоянии.Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы.

https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807889484.html

куба

матансас (провинция)

мексика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, куба, матансас (провинция), мексика