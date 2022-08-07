https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807904362.html
Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе
Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе - РИА Новости, 07.08.2022
Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе
Медицинская помощь после пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матансас понадобилась 122 пострадавшим, госпитализированными остаются 24... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:51
2022-08-07T21:51
2022-08-07T21:51
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куба
матансас (провинция)
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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Медицинская помощь после пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матансас понадобилась 122 пострадавшим, госпитализированными остаются 24 человека, сообщили в министерстве здравоохранения.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Тушение огня продолжается вторые сутки.На месте происшествия накануне было обнаружено тело погибшего, это 60-летний пожарный. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 17 человек. Среди госпитализированных в больницы острова пять человек находятся в критическом состоянии.Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы.
https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807889484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, куба, матансас (провинция), мексика
Более 20 человек остаются в медучреждениях после пожара на Кубе
Минздрав Кубы: более 20 человек остаются в больницах после пожара в нефтехранилище