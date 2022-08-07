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Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище - РИА Новости, 07.08.2022
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Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище
Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище - РИА Новости, 07.08.2022
Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище
МИД РФ и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:00
2022-08-07T20:15
в мире
цены на нефть
россия
куба
матансас (провинция)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. МИД РФ и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщается на сайте российского министерства в воскресенье.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы."В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия", - говорится в сообщении.В МИД РФ выразили поддержку кубинцам и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
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в мире, цены на нефть, россия, куба, матансас (провинция)
20:00 07.08.2022 (обновлено: 20:15 07.08.2022)
 
Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище

Захарова: Россия контактирует с Кубой по вопросам тушения пожара на нефтехранилище

© AP Photo / Ramon EspinosaПожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. МИД РФ и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщается на сайте российского министерства в воскресенье.
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы.
"В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия", - говорится в сообщении.
В МИД РФ выразили поддержку кубинцам и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мексиканские военные в аэропорту имени Хуана Гуальберто Гомеса в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 09:36
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