https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807889484.html

Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище

Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище - РИА Новости, 07.08.2022

Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище

МИД РФ и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:00

2022-08-07T20:00

2022-08-07T20:15

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куба

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. МИД РФ и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщается на сайте российского министерства в воскресенье.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы."В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия", - говорится в сообщении.В МИД РФ выразили поддержку кубинцам и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20220807/pozhar-1807819265.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, россия, куба, матансас (провинция)