20:00 07.08.2022 (обновлено: 20:15 07.08.2022)
Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище
Захарова: Россия контактирует с Кубой по вопросам тушения пожара на нефтехранилище
© AP Photo / Ramon EspinosaПожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
© AP Photo / Ramon Espinosa
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. МИД РФ и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщается на сайте российского министерства в воскресенье.
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы.
"В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия", - говорится в сообщении.
В МИД РФ выразили поддержку кубинцам и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.