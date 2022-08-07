https://ria.ru/20220807/most-1807851598.html

В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет

В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет - РИА Новости, 07.08.2022

В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет

Самый длинный в Китае деревянный арочный мост, чья история насчитывает более 900 лет, обрушился в результате пожара в китайской восточной провинции Фуцзянь,... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:38

2022-08-07T14:38

2022-08-07T16:26

в мире

китай

фуцзянь

пекинский университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807864495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e734673af84b8a3422ba3f98fe5069f0.jpg

ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Самый длинный в Китае деревянный арочный мост, чья история насчитывает более 900 лет, обрушился в результате пожара в китайской восточной провинции Фуцзянь, передает Центральное телевидение Китая.Как отмечается в сообщении, пожар на мосту Ваньань, который находился в уезде Пиннань (входит в городской округ Ниндэ провинции Фуцзянь) начался в субботу вечером, в 22.45 по местному времени (17.45 мск) пожар был потушен."В настоящее время мост сгорел и обрушился, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Мост Ваньань впервые был возведен более 900 лет назад во времена династии Сун (960-1279). В 1708 году мост пострадал от пожара и был восстановлен в 1742 году, впоследствии его не раз ремонтировали. В 1991 году мост получил статус охраняемого объекта регионального уровня, а в 2006 году этот уровень был повышен до национального.Китайское издание Global Times отмечало, что мост Ваньань являлся самым длинным деревянным арочным мостом в Китае (98,2 метра). Издание со ссылкой на эксперта по древней архитектуре из Пекинского университета в воскресенье также сообщило, что вероятной причиной возгорания моста является человеческий фактор.

https://ria.ru/20220727/tyanchzhou-1805242147.html

китай

фуцзянь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На востоке Китая сгорел 900-летний деревянный мост. Видео с места ЧП На востоке Китая сгорел 900-летний деревянный мост. Видео с места ЧП 2022-08-07T14:38 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, фуцзянь, пекинский университет