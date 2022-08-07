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В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет - РИА Новости, 07.08.2022
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В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет
В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет - РИА Новости, 07.08.2022
В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет
Самый длинный в Китае деревянный арочный мост, чья история насчитывает более 900 лет, обрушился в результате пожара в китайской восточной провинции Фуцзянь,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:38
2022-08-07T16:26
в мире
китай
фуцзянь
пекинский университет
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Самый длинный в Китае деревянный арочный мост, чья история насчитывает более 900 лет, обрушился в результате пожара в китайской восточной провинции Фуцзянь, передает Центральное телевидение Китая.Как отмечается в сообщении, пожар на мосту Ваньань, который находился в уезде Пиннань (входит в городской округ Ниндэ провинции Фуцзянь) начался в субботу вечером, в 22.45 по местному времени (17.45 мск) пожар был потушен."В настоящее время мост сгорел и обрушился, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Мост Ваньань впервые был возведен более 900 лет назад во времена династии Сун (960-1279). В 1708 году мост пострадал от пожара и был восстановлен в 1742 году, впоследствии его не раз ремонтировали. В 1991 году мост получил статус охраняемого объекта регионального уровня, а в 2006 году этот уровень был повышен до национального.Китайское издание Global Times отмечало, что мост Ваньань являлся самым длинным деревянным арочным мостом в Китае (98,2 метра). Издание со ссылкой на эксперта по древней архитектуре из Пекинского университета в воскресенье также сообщило, что вероятной причиной возгорания моста является человеческий фактор.
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На востоке Китая сгорел 900-летний деревянный мост. Видео с места ЧП
На востоке Китая сгорел 900-летний деревянный мост. Видео с места ЧП
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в мире, китай, фуцзянь, пекинский университет
14:38 07.08.2022 (обновлено: 16:26 07.08.2022)
 
В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет

CCTV: в Китае из-за пожара обрушился деревянный мост, которому была почти тысяча лет

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Самый длинный в Китае деревянный арочный мост, чья история насчитывает более 900 лет, обрушился в результате пожара в китайской восточной провинции Фуцзянь, передает Центральное телевидение Китая.
Как отмечается в сообщении, пожар на мосту Ваньань, который находился в уезде Пиннань (входит в городской округ Ниндэ провинции Фуцзянь) начался в субботу вечером, в 22.45 по местному времени (17.45 мск) пожар был потушен.
"В настоящее время мост сгорел и обрушился, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Мост Ваньань впервые был возведен более 900 лет назад во времена династии Сун (960-1279). В 1708 году мост пострадал от пожара и был восстановлен в 1742 году, впоследствии его не раз ремонтировали. В 1991 году мост получил статус охраняемого объекта регионального уровня, а в 2006 году этот уровень был повышен до национального.
Китайское издание Global Times отмечало, что мост Ваньань являлся самым длинным деревянным арочным мостом в Китае (98,2 метра). Издание со ссылкой на эксперта по древней архитектуре из Пекинского университета в воскресенье также сообщило, что вероятной причиной возгорания моста является человеческий фактор.
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