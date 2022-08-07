https://ria.ru/20220807/moskva-1807853192.html

В Москве рабочих смыло в ливневый колодец

В Москве рабочих смыло в ливневый колодец - РИА Новости, 07.08.2022

В Москве рабочих смыло в ливневый колодец

На юго-востоке Москвы четырех рабочих смыло сильным потоком воды в ливневый колодец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:57

2022-08-07T14:57

2022-08-07T17:02

происшествия

жкх

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807858922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab6e9ebb08e13af0182e413656165141.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы четырех рабочих смыло сильным потоком воды в ливневый колодец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При грозе сильным потоком воды в районе Люблино в ливневку смыло четырех рабочих", — рассказал собеседник агентства, добавив, что спасателям удалось достать двоих пострадавших.Как уточнили в управлении МЧС по Москве, ЧП произошло по адресу улица Краснодарская, дом 2, корпус 2. Позднее столичные власти сообщили, что на момент происшествия 13 специалистов частной подрядной организации ООО "АкваТрейд" проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе. Сверхинтенсивные осадки спровоцировали резкое повышение уровня воды. В итоге пять человек поднялись самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Им оказывают необходимую помощь.Сейчас спасатели продолжают поиск еще троих рабочих, отметили в ведомстве. Столичный департамент транспорта предупредил, что по Краснодарской улице в районе дома 72, корпус 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.

https://ria.ru/20220721/pogoda-1804006342.html

https://ria.ru/20220726/dozhd-1805129581.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец 2022-08-07T14:57 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)