https://ria.ru/20220807/moskva-1807853192.html
В Москве рабочих смыло в ливневый колодец
В Москве рабочих смыло в ливневый колодец - РИА Новости, 07.08.2022
В Москве рабочих смыло в ливневый колодец
На юго-востоке Москвы четырех рабочих смыло сильным потоком воды в ливневый колодец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:57
2022-08-07T14:57
2022-08-07T17:02
происшествия
жкх
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы четырех рабочих смыло сильным потоком воды в ливневый колодец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При грозе сильным потоком воды в районе Люблино в ливневку смыло четырех рабочих", — рассказал собеседник агентства, добавив, что спасателям удалось достать двоих пострадавших.Как уточнили в управлении МЧС по Москве, ЧП произошло по адресу улица Краснодарская, дом 2, корпус 2. Позднее столичные власти сообщили, что на момент происшествия 13 специалистов частной подрядной организации ООО "АкваТрейд" проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе. Сверхинтенсивные осадки спровоцировали резкое повышение уровня воды. В итоге пять человек поднялись самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Им оказывают необходимую помощь.Сейчас спасатели продолжают поиск еще троих рабочих, отметили в ведомстве. Столичный департамент транспорта предупредил, что по Краснодарской улице в районе дома 72, корпус 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.
https://ria.ru/20220721/pogoda-1804006342.html
https://ria.ru/20220726/dozhd-1805129581.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
2022-08-07T14:57
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:57 07.08.2022 (обновлено: 17:02 07.08.2022)
В Москве рабочих смыло в ливневый колодец
МЧС: на юго-востоке Москвы несколько рабочих смыло в ливневый колодец во время грозы