https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807887951.html
Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии
Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии - РИА Новости, 07.08.2022
Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии
В Гагаузской автономии в воскресенье прошел очередной митинг против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, акция транслировалась в соцсетях в РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:44
2022-08-07T19:44
2022-08-07T19:44
в мире
майя санду
гагаузия
молдавия
кишинев
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. В Гагаузской автономии в воскресенье прошел очередной митинг против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, акция транслировалась в соцсетях в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. Акции протеста, начавшиеся в Кишиневе, продолжились и в других населенных пунктах республики. В Гагаузии митинги стартовали в середине июля. Они проходят по воскресеньям в нескольких городах автономии – Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге.Очередной митинг прошел в городе Чадыр-Лунга при поддержке местной администрации. Манифестанты скандировали "Долой Майю Санду!", "Нет росту цен!", "Гагаузия!, "За дружбу с Россией", "Гагаузы и молдаване – братья", "Молдавия, Россия!".Выступающие выразили сожаление по поводу того, что центральные власти Молдавии отказались от переговоров с Москвой о пересмотре цены на газ.Депутат Народного собрания (местный парламент) Георгий Лейчу заявил, что нынешний кризис в экономике и в энергетической сфере - самые деструктивные за последние 30 лет."То, что происходит – затрагивает каждого из нас - с 90-х годов население не ощущало такую социальную уязвимость, энергетические проблемы", - сказал он.Другой выступающий, депутат Сергей Чимпоеш подверг критике заявления властей о том, что в Гагаузии "действуют группы, представляющие угрозу национальной безопасности Молдавии".По его словам, "подобными заявлениями центральные власти прикрывают свои провалы в программе по управлению страной"."То, что Гагаузия поддерживает Россию, – это право народа Гагаузии. Мы выступаем за то, чтобы жить в составе Молдавии, чтобы с мнением гагаузского народа власти республики считались", - подытожил Чимпоеш.Гагаузия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.
https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807866042.html
https://ria.ru/20220804/nischeta-1807301723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, гагаузия, молдавия, кишинев, таможенный союз
Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии
Митингующие в Гагаузии призвали руководство Молдавии считаться с мнением автономии
КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. В Гагаузской автономии в воскресенье прошел очередной митинг против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, акция транслировалась в соцсетях в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавия
столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. Акции протеста, начавшиеся в Кишиневе
, продолжились и в других населенных пунктах республики. В Гагаузии
митинги стартовали в середине июля. Они проходят по воскресеньям в нескольких городах автономии – Комрате
, Вулканештах и Чадыр-Лунге.
Очередной митинг прошел в городе Чадыр-Лунга при поддержке местной администрации. Манифестанты скандировали "Долой Майю Санду
!", "Нет росту цен!", "Гагаузия!, "За дружбу с Россией", "Гагаузы и молдаване – братья", "Молдавия, Россия!".
Выступающие выразили сожаление по поводу того, что центральные власти Молдавии отказались от переговоров с Москвой
о пересмотре цены на газ.
Депутат Народного собрания (местный парламент) Георгий Лейчу заявил, что нынешний кризис в экономике и в энергетической сфере - самые деструктивные за последние 30 лет.
"То, что происходит – затрагивает каждого из нас - с 90-х годов население не ощущало такую социальную уязвимость, энергетические проблемы", - сказал он.
Другой выступающий, депутат Сергей Чимпоеш подверг критике заявления властей о том, что в Гагаузии "действуют группы, представляющие угрозу национальной безопасности Молдавии".
"Кому-то выгодно формировать негативный образ Гагаузии. Жители автономии не представляют угрозы. Мы высказываем свое мнение и волю, исходя из демократических принципов. Если мы заявляем, что власти не выполняют свои обязательства перед народом, разве это угроза национальной безопасности?", - высказал возмущение спикер.
По его словам, "подобными заявлениями центральные власти прикрывают свои провалы в программе по управлению страной".
"То, что Гагаузия поддерживает Россию
, – это право народа Гагаузии. Мы выступаем за то, чтобы жить в составе Молдавии, чтобы с мнением гагаузского народа власти республики считались", - подытожил Чимпоеш.
Гагаузия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.
В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.