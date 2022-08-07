https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807887951.html

Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии

Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии - РИА Новости, 07.08.2022

Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии

В Гагаузской автономии в воскресенье прошел очередной митинг против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, акция транслировалась в соцсетях в РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:44

2022-08-07T19:44

2022-08-07T19:44

в мире

майя санду

гагаузия

молдавия

кишинев

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. В Гагаузской автономии в воскресенье прошел очередной митинг против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, акция транслировалась в соцсетях в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. Акции протеста, начавшиеся в Кишиневе, продолжились и в других населенных пунктах республики. В Гагаузии митинги стартовали в середине июля. Они проходят по воскресеньям в нескольких городах автономии – Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге.Очередной митинг прошел в городе Чадыр-Лунга при поддержке местной администрации. Манифестанты скандировали "Долой Майю Санду!", "Нет росту цен!", "Гагаузия!, "За дружбу с Россией", "Гагаузы и молдаване – братья", "Молдавия, Россия!".Выступающие выразили сожаление по поводу того, что центральные власти Молдавии отказались от переговоров с Москвой о пересмотре цены на газ.Депутат Народного собрания (местный парламент) Георгий Лейчу заявил, что нынешний кризис в экономике и в энергетической сфере - самые деструктивные за последние 30 лет."То, что происходит – затрагивает каждого из нас - с 90-х годов население не ощущало такую социальную уязвимость, энергетические проблемы", - сказал он.Другой выступающий, депутат Сергей Чимпоеш подверг критике заявления властей о том, что в Гагаузии "действуют группы, представляющие угрозу национальной безопасности Молдавии".По его словам, "подобными заявлениями центральные власти прикрывают свои провалы в программе по управлению страной"."То, что Гагаузия поддерживает Россию, – это право народа Гагаузии. Мы выступаем за то, чтобы жить в составе Молдавии, чтобы с мнением гагаузского народа власти республики считались", - подытожил Чимпоеш.Гагаузия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.

https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807866042.html

https://ria.ru/20220804/nischeta-1807301723.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, гагаузия, молдавия, кишинев, таможенный союз