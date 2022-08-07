https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807866042.html

В Молдавии стремительно запасаются дровами из-за энергетического кризиса

В Молдавии стремительно запасаются дровами из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 07.08.2022

В Молдавии стремительно запасаются дровами из-за энергетического кризиса

На фоне энергетического кризиса в Молдавии спрос на дрова превысил имеющиеся в стране запасы, заявил глава управления лесного фонда при правительственном... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:27

2022-08-07T16:27

2022-08-07T16:39

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. На фоне энергетического кризиса в Молдавии спрос на дрова превысил имеющиеся в стране запасы, заявил глава управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает в себя отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.В четверг Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз" - для бытовых потребителей он вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу кубометров."Жители страны готовятся к тяжелой зиме, в райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на рост цен на древесину на 10%", - заявил чиновник в эфире телеканала Jurnal TV.Мамай подчеркнул, что цены на древесину варьируют от 575 до 875 леев (от 30 до 45 долларов) за кубометр. По его словам, сейчас агентство обеспечено запасом в 23,9 тыс. кубометров древесины в разных лесных хозяйствах, но во второй половине года прогнозируется существенный рост."На вторую половину года у нас запланированы работы — предполагается, что мы соберем 250 тыс. кубометров древесины", - сказал глава управления лесного фонда.В Молдавии 660 тыс. семей живут в домах с печным отоплением. В целом население страны в холодный период года потребляет более одного миллиона кубометров дров. Агентство Moldsilva прогнозирует, что сможет обеспечить около 800 тысяч кубометров из необходимого объема.

https://ria.ru/20220804/nischeta-1807301723.html

https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807840360.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, молдавия, молдовагаз