https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807840360.html

В Молдавии призвали экономить воду из-за засухи

В Молдавии призвали экономить воду из-за засухи - РИА Новости, 07.08.2022

В Молдавии призвали экономить воду из-за засухи

Агрохозяйства и жителей Молдавии призвали рационально расходовать воду; Государственная гидрометслужба объявила до 15 августа "красный код" опасности из-за... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:49

2022-08-07T12:49

2022-08-07T12:53

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молдавия

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КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Агрохозяйства и жителей Молдавии призвали рационально расходовать воду; Государственная гидрометслужба объявила до 15 августа "красный код" опасности из-за низкого уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее министерство сельского хозяйства Молдавии попросило комиссию по чрезвычайным ситуациям объявить режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за засухи и проблем с ирригацией."В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами, на реках Молдавии уровень воды останется низким, за исключением некоторых левых притоков Днестра. Хозяйствующих субъектов и население местные власти просят рационально использовать водные ресурсы. "Красный код" объявлен до 15 августа", - говорится в сообщении Гидромета Молдавии.Метеорологи предупредили, что сильнейшая за десятилетие засуха на большей части страны ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и приведет к потере почти трети урожая пшеницы. Аграрии в Гагаузской автономии уже объявили, что из-за засухи урожай кукурузы будет меньше прошлогоднего на 85%, а урожай подсолнечника - на 70%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия