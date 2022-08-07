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В Молдавии призвали экономить воду из-за засухи
В Молдавии призвали экономить воду из-за засухи - РИА Новости, 07.08.2022
В Молдавии призвали экономить воду из-за засухи
Агрохозяйства и жителей Молдавии призвали рационально расходовать воду; Государственная гидрометслужба объявила до 15 августа "красный код" опасности из-за... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:49
2022-08-07T12:49
2022-08-07T12:53
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КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Агрохозяйства и жителей Молдавии призвали рационально расходовать воду; Государственная гидрометслужба объявила до 15 августа "красный код" опасности из-за низкого уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее министерство сельского хозяйства Молдавии попросило комиссию по чрезвычайным ситуациям объявить режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за засухи и проблем с ирригацией."В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами, на реках Молдавии уровень воды останется низким, за исключением некоторых левых притоков Днестра. Хозяйствующих субъектов и население местные власти просят рационально использовать водные ресурсы. "Красный код" объявлен до 15 августа", - говорится в сообщении Гидромета Молдавии.Метеорологи предупредили, что сильнейшая за десятилетие засуха на большей части страны ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и приведет к потере почти трети урожая пшеницы. Аграрии в Гагаузской автономии уже объявили, что из-за засухи урожай кукурузы будет меньше прошлогоднего на 85%, а урожай подсолнечника - на 70%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия
12:49 07.08.2022 (обновлено: 12:53 07.08.2022)
В Молдавии призвали экономить воду из-за засухи
Гидромет призвал агрохозяйства и жителей Молдавии экономить водные ресурсы из-за засухи
КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости.
Агрохозяйства и жителей Молдавии призвали рационально расходовать воду; Государственная гидрометслужба объявила до 15 августа "красный код" опасности из-за низкого уровня воды в реках, сообщает
пресс-служба ведомства.
Ранее министерство сельского хозяйства Молдавии
попросило комиссию по чрезвычайным ситуациям объявить режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за засухи и проблем с ирригацией.
"В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами, на реках Молдавии уровень воды останется низким, за исключением некоторых левых притоков Днестра. Хозяйствующих субъектов и население местные власти просят рационально использовать водные ресурсы. "Красный код" объявлен до 15 августа", - говорится в сообщении Гидромета Молдавии.
Метеорологи предупредили, что сильнейшая за десятилетие засуха на большей части страны ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и приведет к потере почти трети урожая пшеницы. Аграрии в Гагаузской автономии уже объявили, что из-за засухи урожай кукурузы будет меньше прошлогоднего на 85%, а урожай подсолнечника - на 70%.