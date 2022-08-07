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"Не люди, а звери": в США осудили новый "план" мобилизации Зеленского

"Не люди, а звери": в США осудили новый "план" мобилизации Зеленского - РИА Новости, 07.08.2022

"Не люди, а звери": в США осудили новый "план" мобилизации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии, написала в статье для американского издания Grayzone... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T02:47

2022-08-07T02:47

2022-08-07T02:47

в мире

игорь мосийчук

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии, написала в статье для американского издания Grayzone журналистка Эша Кришнасвами.Так она прокомментировала информацию о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осужденного бойца и его соратников "зверями, а не людьми".По словам обозревателя, бойцы нацбатальона причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времен Второй мировой войны.Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук ранее сообщил, что Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати. По словам бывшего нардепа, его обвиняли "в пытках сепаратистов и пленных". До вступления в ряды "Торнадо" Онищенко уже дважды отбывал срок.Рассмотрение дела, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти два года, и 7 апреля 2017 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшим бойцам нацбата: торнадовцы получили 74 года тюрьмы на всех.Как заявляла прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям: "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.

https://ria.ru/20220804/azov-1807181587.html

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в мире, игорь мосийчук, киев, владимир зеленский, украина