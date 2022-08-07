"Не люди, а звери": в США осудили новый "план" мобилизации Зеленского
Grayzone: Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии, написала в статье для американского издания Grayzone журналистка Эша Кришнасвами.
Так она прокомментировала информацию о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осужденного бойца и его соратников "зверями, а не людьми".
"Бывший командир ныне расформированного батальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу в рамках плана президента Зеленского по освобождению заключенных с боевым опытом. Наряду с беззаветной преданностью фашизму, Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам", — отметила Кришнасвами.
По словам обозревателя, бойцы нацбатальона причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времен Второй мировой войны.
"Сейчас Зеленский выпускает "зверей" из их клеток под предлогом боевых действий. <…> Это не просто сигнал отчаяния из-за давления российских войск на востоке. Это продлевает фактическую безнаказанность украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками и неонацистами", — говорится в статье.
Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук ранее сообщил, что Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати. По словам бывшего нардепа, его обвиняли "в пытках сепаратистов и пленных". До вступления в ряды "Торнадо" Онищенко уже дважды отбывал срок.
4 августа, 12:05Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов
Рассмотрение дела, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти два года, и 7 апреля 2017 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшим бойцам нацбата: торнадовцы получили 74 года тюрьмы на всех.
Как заявляла прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям: "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.
20 апреля, 11:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо""Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт.