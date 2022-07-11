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На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"

На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо" - РИА Новости, 11.07.2022

На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"

Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:02

2022-07-11T19:02

2022-07-11T20:19

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук."Освобожден из-под заключения экс-комбат "Торнадо" Руслан Онищенко. За решеткой он провел почти семь лет. <...> Обвинен в пытках сепаратистов и пленных", — приводит текст его сообщения интернет-издание "Страна.ua".Рассмотрение дела, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти два года, и 7 апреля 2017-го Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшим бойцам нацбата: торнадовцы получили 74 года тюрьмы на всех.Как заявляла прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям — "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.Создавалось подразделение Министерством внутренних дел Украины в сентябре 2014 года, а в его ряды вошли боевики из состава расформированного за мародерство и преступления против местных жителей батальона "Шахтерск". При этом, говоря о его роспуске, глава МВД Арсен Аваков заявил, что они "прекрасно дрались под Иловайском".Сам Онищенко до вступления в ряды "Торнадо" уже дважды отбывал срок.

https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр