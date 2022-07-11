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На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо" - РИА Новости, 11.07.2022
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На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"
На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо" - РИА Новости, 11.07.2022
На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"
Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:02
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специальная военная операция на украине
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук."Освобожден из-под заключения экс-комбат "Торнадо" Руслан Онищенко. За решеткой он провел почти семь лет. &lt;...&gt; Обвинен в пытках сепаратистов и пленных", — приводит текст его сообщения интернет-издание "Страна.ua".Рассмотрение дела, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти два года, и 7 апреля 2017-го Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшим бойцам нацбата: торнадовцы получили 74 года тюрьмы на всех.Как заявляла прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям — "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.Создавалось подразделение Министерством внутренних дел Украины в сентябре 2014 года, а в его ряды вошли боевики из состава расформированного за мародерство и преступления против местных жителей батальона "Шахтерск". При этом, говоря о его роспуске, глава МВД Арсен Аваков заявил, что они "прекрасно дрались под Иловайском".Сам Онищенко до вступления в ряды "Торнадо" уже дважды отбывал срок.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
19:02 11.07.2022 (обновлено: 20:19 11.07.2022)
 
На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"

Экс-главарь нацбата "Торнадо" Онищенко вышел на свободу после семи лет заключения

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук.
"Освобожден из-под заключения экс-комбат "Торнадо" Руслан Онищенко. За решеткой он провел почти семь лет. <...> Обвинен в пытках сепаратистов и пленных", — приводит текст его сообщения интернет-издание "Страна.ua".
Рассмотрение дела, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти два года, и 7 апреля 2017-го Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшим бойцам нацбата: торнадовцы получили 74 года тюрьмы на всех.
Как заявляла прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям — "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.
Создавалось подразделение Министерством внутренних дел Украины в сентябре 2014 года, а в его ряды вошли боевики из состава расформированного за мародерство и преступления против местных жителей батальона "Шахтерск". При этом, говоря о его роспуске, глава МВД Арсен Аваков заявил, что они "прекрасно дрались под Иловайском".
Сам Онищенко до вступления в ряды "Торнадо" уже дважды отбывал срок.
Подсудимые из нацбата Торнадо в суде
20 апреля, 11:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо""Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт.
 
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