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На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"
На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо" - РИА Новости, 11.07.2022
На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"
Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:02
2022-07-11T19:02
2022-07-11T20:19
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук."Освобожден из-под заключения экс-комбат "Торнадо" Руслан Онищенко. За решеткой он провел почти семь лет. <...> Обвинен в пытках сепаратистов и пленных", — приводит текст его сообщения интернет-издание "Страна.ua".Рассмотрение дела, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти два года, и 7 апреля 2017-го Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшим бойцам нацбата: торнадовцы получили 74 года тюрьмы на всех.Как заявляла прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям — "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.Создавалось подразделение Министерством внутренних дел Украины в сентябре 2014 года, а в его ряды вошли боевики из состава расформированного за мародерство и преступления против местных жителей батальона "Шахтерск". При этом, говоря о его роспуске, глава МВД Арсен Аваков заявил, что они "прекрасно дрались под Иловайском".Сам Онищенко до вступления в ряды "Торнадо" уже дважды отбывал срок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
19:02 11.07.2022 (обновлено: 20:19 11.07.2022)
На Украине досрочно освободили экс-главаря нацбата "Торнадо"
Экс-главарь нацбата "Торнадо" Онищенко вышел на свободу после семи лет заключения
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из одиннадцати, сообщил
экс-депутат Игорь Мосийчук.
"Освобожден из-под заключения экс-комбат "Торнадо" Руслан Онищенко. За решеткой он провел почти семь лет. <...> Обвинен в пытках сепаратистов и пленных", — приводит текст его сообщения интернет-издание "Страна.ua".
Рассмотрение дела, в котором было 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти два года, и 7 апреля 2017-го Оболонский райсуд Киева
вынес приговор бывшим бойцам нацбата: торнадовцы получили 74 года тюрьмы на всех.
Как заявляла прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям — "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.
Создавалось подразделение Министерством внутренних дел Украины в сентябре 2014 года, а в его ряды вошли боевики из состава расформированного за мародерство и преступления против местных жителей батальона "Шахтерск". При этом, говоря о его роспуске, глава МВД Арсен Аваков заявил, что они "прекрасно дрались под Иловайском".
Сам Онищенко до вступления в ряды "Торнадо" уже дважды отбывал срок.