https://ria.ru/20220807/melnik-1807892644.html
"Когда ж он уедет?" Немцы рассвирепели после новых слов Мельника о нацистах
"Когда ж он уедет?" Немцы рассвирепели после новых слов Мельника о нацистах - РИА Новости, 07.08.2022
"Когда ж он уедет?" Немцы рассвирепели после новых слов Мельника о нацистах
Читателей немецкого издания Die Welt возмутило новое интервью экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором он вновь упомянул пособника гитлеровцев... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:26
2022-08-07T20:26
2022-08-07T22:54
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
германия
украина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутило новое интервью экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором он вновь упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность".Многие пользователи пришли в ярость после подобного заявления, призвав Мельника как можно скорее убраться из страны и перестать давать комментарии прессе."Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет еще что-то о нем сказать?" — написал комментатор."Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист", — поддержал второй."Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии", — посетовал юзер."Боже, я не могу поверить, он все никак не может угомониться", — разозлился еще один читатель."Когда же настанет тот день, когда он уже покинет Германию?" — задался вопросом другой."Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге", — посоветовал пользователь.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
https://ria.ru/20220807/germaniya-1807837625.html
https://ria.ru/20220807/germaniya-1807881101.html
https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, германия, украина
20:26 07.08.2022 (обновлено: 22:54 07.08.2022)
"Когда ж он уедет?" Немцы рассвирепели после новых слов Мельника о нацистах
Читатели Die Welt призвали экс-посла Украины Мельник убираться из ФРГ после слов о Бандере
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Читателей немецкого издания Die Welt
возмутило новое интервью экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором он вновь упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность".
Многие пользователи пришли в ярость после подобного заявления, призвав Мельника как можно скорее убраться из страны и перестать давать комментарии прессе.
"Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет еще что-то о нем сказать?" — написал комментатор.
"Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист", — поддержал второй.
"Да нечего тут обсуждать. Бандере уже давно был вынесен правильный приговор", — заметил третий.
"Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии", — посетовал юзер.
"Боже, я не могу поверить, он все никак не может угомониться", — разозлился еще один читатель.
"Когда же настанет тот день, когда он уже покинет Германию
?" — задался вопросом другой.
"Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге", — посоветовал пользователь.
Ранее Владимир Зеленский
подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника
, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца
с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.