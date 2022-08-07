https://ria.ru/20220807/melnik-1807892644.html

"Когда ж он уедет?" Немцы рассвирепели после новых слов Мельника о нацистах

"Когда ж он уедет?" Немцы рассвирепели после новых слов Мельника о нацистах - РИА Новости, 07.08.2022

"Когда ж он уедет?" Немцы рассвирепели после новых слов Мельника о нацистах

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило новое интервью экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором он вновь упомянул пособника гитлеровцев... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:26

2022-08-07T20:26

2022-08-07T22:54

в мире

андрей мельник

владимир зеленский

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутило новое интервью экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором он вновь упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность".Многие пользователи пришли в ярость после подобного заявления, призвав Мельника как можно скорее убраться из страны и перестать давать комментарии прессе."Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет еще что-то о нем сказать?" — написал комментатор."Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист", — поддержал второй."Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии", — посетовал юзер."Боже, я не могу поверить, он все никак не может угомониться", — разозлился еще один читатель."Когда же настанет тот день, когда он уже покинет Германию?" — задался вопросом другой."Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге", — посоветовал пользователь.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.

https://ria.ru/20220807/germaniya-1807837625.html

https://ria.ru/20220807/germaniya-1807881101.html

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, андрей мельник, владимир зеленский, германия, украина