19:07 07.08.2022 (обновлено: 19:08 07.08.2022)
Киев доказал свою неонацистскую сущность новой медалью, заявил эксперт
Мягков: новая медаль со стилизованной свастикой доказывает неонацистскую сущность Киева
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Медаль "За оборону Украины", на которой видна стилизованная свастика, доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины". На ней изображены трезубец и четыре меча, расположенные так, как располагаются элементы свастики.
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"Стилизованная свастика здесь видна невооруженным глазом", - сказал Мягков. "Но в этом нет ничего удивительного. Это очередное доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм", - добавил эксперт.
По словам Мягкова, Киев при поддержке из-за рубежа использует символику тех, кто воевал против России - а именно, гитлеровцев. "Те лидеры, которые сегодня руководят Украиной, нашли себе этих "героев" давно. И ничего удивительно, что и символика украинской армии содержит элементы символики Третьего рейха. И то, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, - это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма", - отметил собеседник агентства.
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