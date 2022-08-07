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Киев доказал свою неонацистскую сущность новой медалью, заявил эксперт - РИА Новости, 07.08.2022
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Киев доказал свою неонацистскую сущность новой медалью, заявил эксперт
Киев доказал свою неонацистскую сущность новой медалью, заявил эксперт - РИА Новости, 07.08.2022
Киев доказал свою неонацистскую сущность новой медалью, заявил эксперт
Медаль "За оборону Украины", на которой видна стилизованная свастика, доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма, заявил РИА... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:07
2022-08-07T19:08
в мире
владимир зеленский
киев
россия
украина
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Медаль "За оборону Украины", на которой видна стилизованная свастика, доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины". На ней изображены трезубец и четыре меча, расположенные так, как располагаются элементы свастики."Стилизованная свастика здесь видна невооруженным глазом", - сказал Мягков. "Но в этом нет ничего удивительного. Это очередное доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм", - добавил эксперт.По словам Мягкова, Киев при поддержке из-за рубежа использует символику тех, кто воевал против России - а именно, гитлеровцев. "Те лидеры, которые сегодня руководят Украиной, нашли себе этих "героев" давно. И ничего удивительно, что и символика украинской армии содержит элементы символики Третьего рейха. И то, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, - это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма", - отметил собеседник агентства.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20220804/azov-1807181587.html
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в мире, владимир зеленский, киев, россия, украина, российское военно-историческое общество (рвио)
19:07 07.08.2022 (обновлено: 19:08 07.08.2022)
 
Киев доказал свою неонацистскую сущность новой медалью, заявил эксперт

Мягков: новая медаль со стилизованной свастикой доказывает неонацистскую сущность Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Медаль "За оборону Украины", на которой видна стилизованная свастика, доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины". На ней изображены трезубец и четыре меча, расположенные так, как располагаются элементы свастики.
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"Стилизованная свастика здесь видна невооруженным глазом", - сказал Мягков. "Но в этом нет ничего удивительного. Это очередное доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм", - добавил эксперт.
По словам Мягкова, Киев при поддержке из-за рубежа использует символику тех, кто воевал против России - а именно, гитлеровцев. "Те лидеры, которые сегодня руководят Украиной, нашли себе этих "героев" давно. И ничего удивительно, что и символика украинской армии содержит элементы символики Третьего рейха. И то, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, - это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма", - отметил собеседник агентства.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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В миреВладимир ЗеленскийКиевРоссияУкраинаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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