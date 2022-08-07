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На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли
На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли - РИА Новости, 07.08.2022
На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли
Моторная лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, три человека, включая ребенка, погибли, сообщает региональное... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:40
2022-08-07T10:40
2022-08-07T10:40
происшествия
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Моторная лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, три человека, включая ребенка, погибли, сообщает региональное управление СК РФ."Седьмого августа девять жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребенок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", - говорится в сообщении.На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По факту ЧП организована доследственная проверка, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220620/oprokidyvanie-1796645562.html
ямал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли
Моторная лодка опрокинулась на Ямале, двое взрослых и двухлетний ребенок погибли