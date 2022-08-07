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На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли - РИА Новости, 07.08.2022
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На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли
На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли - РИА Новости, 07.08.2022
На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли
Моторная лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, три человека, включая ребенка, погибли, сообщает региональное... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:40
2022-08-07T10:40
происшествия
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Моторная лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, три человека, включая ребенка, погибли, сообщает региональное управление СК РФ."Седьмого августа девять жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребенок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", - говорится в сообщении.На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По факту ЧП организована доследственная проверка, добавили в ведомстве.
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происшествия, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
10:40 07.08.2022
 
На Ямале опрокинулась моторная лодка, три человека погибли

Моторная лодка опрокинулась на Ямале, двое взрослых и двухлетний ребенок погибли

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Моторная лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, три человека, включая ребенка, погибли, сообщает региональное управление СК РФ.
"Седьмого августа девять жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребенок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", - говорится в сообщении.
На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По факту ЧП организована доследственная проверка, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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