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В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Киева

В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Киева - РИА Новости, 07.08.2022

В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Киева

Спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки "Север" украинских силовиков в Северодонецке следы базирования там же... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:07

2022-08-07T22:07

2022-08-07T22:14

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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки "Север" украинских силовиков в Северодонецке следы базирования там же подразделения украинского Центра информационно-психологических операций, который отвечал за пропаганду, рассказал журналистам представитель спецслужб ЛНР."Направление было одно – "Россия – это враги". У них во многих документах фигурирует, что враг – это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Четко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой (Центром информационно-психологических операций – ред.) ковались такие данные", - рассказал сотрудник спецслужб республики.Он уточнил, что данное подразделение помимо прямой пропагандистской работы против РФ, занималось и созданием фейовых новостей."Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это все и привезти в Украину. Здесь подготовить специалистов и на опыте западных инструкторов, примеров, начали они этим делом заниматься здесь. Многие люди верили и сейчас верят тому, что вещали эти люди", - пояснил сотрудник спецслужб республики.

https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html

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в мире, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), луганская народная республика, лнр