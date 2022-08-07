https://ria.ru/20220807/litva-1807852075.html

Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань

Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань - РИА Новости, 07.08.2022

Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань

Визит делегации Литвы на Тайвань наводит на мысль, что Вильнюс, кроме России, решил побороться и с Китаем, такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:43

2022-08-07T14:43

2022-08-07T14:44

в мире

китай

литва

тайвань

мид кнр

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Визит делегации Литвы на Тайвань наводит на мысль, что Вильнюс, кроме России, решил побороться и с Китаем, такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов."На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Видимо, постсоветской Прибалтике мало проблем с РФ и они решили одновременно побороться с КНР?" - написал политик в своем Telegram-канале.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220807/tayvan-1807808586.html

https://ria.ru/20220807/tayvan-1807839692.html

китай

литва

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, литва, тайвань, мид кнр, андрей климов, совет федерации рф