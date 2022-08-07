https://ria.ru/20220807/litva-1807852075.html
Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань
Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань - РИА Новости, 07.08.2022
Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань
Визит делегации Литвы на Тайвань наводит на мысль, что Вильнюс, кроме России, решил побороться и с Китаем, такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:43
2022-08-07T14:43
2022-08-07T14:44
в мире
китай
литва
тайвань
мид кнр
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Визит делегации Литвы на Тайвань наводит на мысль, что Вильнюс, кроме России, решил побороться и с Китаем, такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов."На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Видимо, постсоветской Прибалтике мало проблем с РФ и они решили одновременно побороться с КНР?" - написал политик в своем Telegram-канале.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220807/tayvan-1807808586.html
https://ria.ru/20220807/tayvan-1807839692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, литва, тайвань, мид кнр, андрей климов, совет федерации рф
14:43 07.08.2022 (обновлено: 14:44 07.08.2022)
Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань
Сенатор Климов считает, что Литва демонстрирует намерение бороться с Китаем