17:40 07.08.2022 (обновлено: 18:11 07.08.2022)
Sky News: в Британии признали проблемы с подготовкой летчиков из-за России
Sky News: Британии стало труднее обучать летчиков после начала спецоперации на Украине
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились их-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал Sky News.
Ранее телеканал со ссылкой на документы сообщил, что Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения.
Согласно телеканалу, который ссылается на внутренние документы, в 2022 году спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon снизился на 65% преимущественно из-за "темпов оперативной деятельности". Это было во многом вызвано тем, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на "защиту" союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине.
Другая причина возникновения проблем при подготовке летчиков - отправка в Тихий океан в 2021 году авианосца HMS Queen Elizabeth. На нем находились восемь истребителей F-35, которыми управляли опытные пилоты из ВМС и ВВС.
Согласно источнику, министр обороны Бен Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее "его единственным приоритетом". В одном из документов указывается, что устранение проблем будет крайне сложным в последующие четыре-пять лет.