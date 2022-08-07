https://ria.ru/20220807/krym-1807833098.html

В Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море

В Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море - РИА Новости, 07.08.2022

В Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море

Автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма, пассажирка находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:39

2022-08-07T11:39

2022-08-07T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма, пассажирка находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.ЧП случилось в районе отвесных скал урочища Большой Атлеш."Автомобиль стоял передней часть к обрыву. В машине находились парень и девушка. Почему они поехали на достаточно большой скорости вперед, установит следствие. Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз", — сказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что первыми на помощь пришли сотрудники рыбацкого стана, после подоспели спасатели и медики. "Девушка находится в тяжелом состоянии. Парень пострадал меньше, он мог самостоятельно идти", — сказали в пресс-службе.

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Екатерина Зайцева

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