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В Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море
В Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море - РИА Новости, 07.08.2022
В Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море
Автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма, пассажирка находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:39
2022-08-07T11:39
2022-08-07T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма, пассажирка находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.ЧП случилось в районе отвесных скал урочища Большой Атлеш."Автомобиль стоял передней часть к обрыву. В машине находились парень и девушка. Почему они поехали на достаточно большой скорости вперед, установит следствие. Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз", — сказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что первыми на помощь пришли сотрудники рыбацкого стана, после подоспели спасатели и медики. "Девушка находится в тяжелом состоянии. Парень пострадал меньше, он мог самостоятельно идти", — сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, гу мчс рф по республике крым, новости - туризм
11:39 07.08.2022 (обновлено: 14:55 07.08.2022)
В Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море
Автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма, пассажирка находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
ЧП случилось в районе отвесных скал урочища Большой Атлеш.
"Автомобиль стоял передней часть к обрыву. В машине находились парень и девушка. Почему они поехали на достаточно большой скорости вперед, установит следствие. Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что первыми на помощь пришли сотрудники рыбацкого стана, после подоспели спасатели и медики. "Девушка находится в тяжелом состоянии. Парень пострадал меньше, он мог самостоятельно идти", — сказали в пресс-службе.