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Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой - РИА Новости, 07.08.2022
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Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой
Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой - РИА Новости, 07.08.2022
Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой
Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T01:43
2022-08-07T04:18
в мире
косово
приштина
сербия
комсомольская правда (газета)
дарья асламова
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
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БЕЛГРАД, 7 авг — РИА Новости. Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также предположил, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией", но не привел доказательств этому."Министр" прикрепил к посту фотографии Асламовой, которые опубликованы на сайте "Комсомольской правды" в разное время: с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2020 году, с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году, на фоне баннера с изображением президента Ирака Саддама Хусейна, у которого она брала интервью в 2003 году, а также из ее командировок в "горячие точки".Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства. В 2011 году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.Ситуация вокруг этого региона обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде подчеркнули, что ситуация находилась в шаге от серьезного конфликта, но властям Сербии удалось сохранить мир.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html
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в мире, косово, приштина, сербия, комсомольская правда (газета), дарья асламова, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
01:43 07.08.2022 (обновлено: 04:18 07.08.2022)
 
Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой

Глава МВД самопровозглашенного Косово заявил о задержании российской журналистки Асламовой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПриштина
Приштина - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 7 авг — РИА Новости. Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
"Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста", — написал косовский "министр" в соцсети Facebook*.
Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также предположил, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией", но не привел доказательств этому.
"Министр" прикрепил к посту фотографии Асламовой, которые опубликованы на сайте "Комсомольской правды" в разное время: с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2020 году, с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году, на фоне баннера с изображением президента Ирака Саддама Хусейна, у которого она брала интервью в 2003 году, а также из ее командировок в "горячие точки".
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 08:00
Косово — точка разрушения Европы
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства. В 2011 году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
Ситуация вокруг этого региона обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде подчеркнули, что ситуация находилась в шаге от серьезного конфликта, но властям Сербии удалось сохранить мир.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Солдаты США из миссии НАТО KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:52
Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России
 
В миреКосовоПриштинаСербияКомсомольская правда (газета)Дарья АсламоваЗадержание журналистки "Комсомольской правды" в Косово
 
 
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