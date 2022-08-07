01:43 07.08.2022 (обновлено: 04:18 07.08.2022)
Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой
Глава МВД самопровозглашенного Косово заявил о задержании российской журналистки Асламовой
Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 авг — РИА Новости. Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
"Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста", — написал косовский "министр" в соцсети Facebook*.
Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также предположил, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией", но не привел доказательств этому.
"Министр" прикрепил к посту фотографии Асламовой, которые опубликованы на сайте "Комсомольской правды" в разное время: с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2020 году, с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году, на фоне баннера с изображением президента Ирака Саддама Хусейна, у которого она брала интервью в 2003 году, а также из ее командировок в "горячие точки".
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства. В 2011 году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
Ситуация вокруг этого региона обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде подчеркнули, что ситуация находилась в шаге от серьезного конфликта, но властям Сербии удалось сохранить мир.
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