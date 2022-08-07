https://ria.ru/20220807/kosovo-1807801044.html

Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой

Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой - РИА Новости, 07.08.2022

Глава "МВД Косово" заявил о задержании российской журналистки Асламовой

Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T01:43

2022-08-07T01:43

2022-08-07T04:18

в мире

косово

приштина

сербия

комсомольская правда (газета)

дарья асламова

задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

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БЕЛГРАД, 7 авг — РИА Новости. Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также предположил, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией", но не привел доказательств этому."Министр" прикрепил к посту фотографии Асламовой, которые опубликованы на сайте "Комсомольской правды" в разное время: с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2020 году, с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году, на фоне баннера с изображением президента Ирака Саддама Хусейна, у которого она брала интервью в 2003 году, а также из ее командировок в "горячие точки".Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства. В 2011 году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.Ситуация вокруг этого региона обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде подчеркнули, что ситуация находилась в шаге от серьезного конфликта, но властям Сербии удалось сохранить мир.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806514958.html

косово

приштина

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в мире, косово, приштина, сербия, комсомольская правда (газета), дарья асламова, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово