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В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 07.08.2022
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В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину
В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 07.08.2022
В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину
Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой поставок оружия на Украину. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:49
2022-08-07T22:21
в мире
украина
сша
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой поставок оружия на Украину.Ранее телеканал CBS опубликовал журналистское расследование о первых результатах западной поддержки киевского режима. Авторы пришли к выводу, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют на Украину, не доходят до получателей."Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество", — написала Боберт.Схожее мнение высказала и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В Twitter она отметила, что Соединенные Штаты никогда не беспокоила судьба Украины.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, войска воздушно-космической обороны, донбасс
17:49 07.08.2022 (обновлено: 22:21 07.08.2022)
 
В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину

Член палаты представителей Конгресса США Боберт назвала поставки оружия ВСУ мошенничеством

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой поставок оружия на Украину.
Ранее телеканал CBS опубликовал журналистское расследование о первых результатах западной поддержки киевского режима. Авторы пришли к выводу, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют на Украину, не доходят до получателей.
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"Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество", — написала Боберт.
Схожее мнение высказала и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В Twitter она отметила, что Соединенные Штаты никогда не беспокоила судьба Украины.

"Этот фильм — одна из причин, почему я голосовала против. Речь никогда не шла об украинском народе", — заявила политик.

На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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