https://ria.ru/20220807/kongress-1807874412.html

В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину

В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 07.08.2022

В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой поставок оружия на Украину. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T17:49

2022-08-07T17:49

2022-08-07T22:21

в мире

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войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой поставок оружия на Украину.Ранее телеканал CBS опубликовал журналистское расследование о первых результатах западной поддержки киевского режима. Авторы пришли к выводу, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют на Украину, не доходят до получателей."Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество", — написала Боберт.Схожее мнение высказала и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В Twitter она отметила, что Соединенные Штаты никогда не беспокоила судьба Украины.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807380668.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, войска воздушно-космической обороны, донбасс