https://ria.ru/20220807/kollektor-1807886745.html

В Москве обнаружили тело одного из рабочих, пропавших в коллекторе

В Москве обнаружили тело одного из рабочих, пропавших в коллекторе - РИА Новости, 07.08.2022

В Москве обнаружили тело одного из рабочих, пропавших в коллекторе

В Москве обнаружили тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе во время мощного ливня, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:37

2022-08-07T19:37

2022-08-07T22:20

москва

россия

происшествия

жкх

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе во время мощного ливня, сообщила столичная прокуратура."В районе Марьинский Парк обнаружено тело одного из рабочих", — говорится в заявлении.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, двое пропавших — граждане Киргизстана, еще один из Таджикистана.Ранее в воскресенье управление МЧС по Москве сообщило, что в районе Люблино спасатели извлекли из канализационного люка пять рабочих. По предварительной информации, специалисты проводили работы по очищению коллектора. Сверхинтенсивные осадки привели к резкому повышению уровня воды. Пять человек поднялись самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Столичный департамент транспорта предупредил, что по Краснодарской улице в районе дома 72, корпус 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова заявила о начале доследственной проверки по факту произошедшего.

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Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец 2022-08-07T19:37 true PT0M19S

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москва, россия, происшествия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)