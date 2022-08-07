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В Китае будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня, передает CCTV - РИА Новости, 07.08.2022
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В Китае будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня, передает CCTV
В Китае будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня, передает CCTV - РИА Новости, 07.08.2022
В Китае будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня, передает CCTV
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:49
2022-08-07T15:00
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
пекин
народно-освободительная армия китая
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива, говорится в статье, опубликованной Центральным телевидением Китая в воскресенье."Впредь боевые корабли и самолеты НОАК будут регулярно проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива", - говорится в статье, посвященной военным учениям, которые Китай проводит у берегов Тайваня.В статье также отмечается, что военные учения Китая продемонстрировали, что "так называемых территориальных вод Тайваня не существует, Тайвань является частью Китая, и китайский флот плавает в его собственных территориальных водах".Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что учения завершатся в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск)Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Ранее в Управления морской безопасности Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничества по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220807/litva-1807852075.html
https://ria.ru/20220807/tayvan-1807839692.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, пекин, народно-освободительная армия китая, мид кнр, визит пелоси на тайвань
14:49 07.08.2022 (обновлено: 15:00 07.08.2022)
 
В Китае будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня, передает CCTV

CCTV: вооруженные силы Китая будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива, говорится в статье, опубликованной Центральным телевидением Китая в воскресенье.
"Впредь боевые корабли и самолеты НОАК будут регулярно проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива", - говорится в статье, посвященной военным учениям, которые Китай проводит у берегов Тайваня.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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Сенатор прокомментировал визит литовской делегации на Тайвань
В статье также отмечается, что военные учения Китая продемонстрировали, что "так называемых территориальных вод Тайваня не существует, Тайвань является частью Китая, и китайский флот плавает в его собственных территориальных водах".
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.
Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что учения завершатся в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск)
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Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Ранее в Управления морской безопасности Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничества по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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