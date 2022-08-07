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Китайские военные рассказали о ходе учений возле Тайваня - РИА Новости, 07.08.2022
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Китайские военные рассказали о ходе учений возле Тайваня
Китайские военные рассказали о ходе учений возле Тайваня - РИА Новости, 07.08.2022
Китайские военные рассказали о ходе учений возле Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила восточная зона боевого командования НОАК. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:24
2022-08-07T09:24
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
мид кнр
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила восточная зона боевого командования НОАК."Согласно поставленному плану, восточная зона боевого командования НОАК 7 августа продолжила совместные практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что учения завершатся в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск)Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Ранее в Управления морской безопасности Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничества по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, мид кнр, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
09:24 07.08.2022
 
Китайские военные рассказали о ходе учений возле Тайваня

Армия Китая: учения вооруженных сил Китая возле Тайваня продолжаются согласно плану

© AFP 2022Истребители J15 на китайском авианосце "Ляонин" во время морских учений
Истребители J15 на китайском авианосце Ляонин во время морских учений - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022
Истребители J15 на китайском авианосце "Ляонин" во время морских учений
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила восточная зона боевого командования НОАК.
"Согласно поставленному плану, восточная зона боевого командования НОАК 7 августа продолжила совместные практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата Циньчжоу - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 08:00
"Ответ будет жестким". Китай подготовил первые "сюрпризы" США и Европе
Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что учения завершатся в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск)
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Ранее в Управления морской безопасности Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 17:12
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости "вырыть яму" до Китая
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничества по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Рабочие на строительной площадке в пригороде Тайбэя - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 08:00
Китай затягивает песчаную петлю на шее Тайваня
 
В миреТайваньКитайНародно-освободительная армия КитаяМИД КНРНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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