https://ria.ru/20220807/katar-1807912625.html

Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине

Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине - РИА Новости, 07.08.2022

Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине

Катар с первого дня противостояния между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа находится в контакте со всеми сторонами для прекращения... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:36

2022-08-07T23:36

2022-08-07T23:36

в мире

катар

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

сектор газа

мид катара

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Катар с первого дня противостояния между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа находится в контакте со всеми сторонами для прекращения конфликта, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.По его словам, Катар пытался разъяснить правду о происходящем в секторе Газа."Наша цель во время переговоров с различными сторонами заключалась в том, чтобы разъяснить причину противостояния и почему последовала такая реакция после убийства аль-Джабари (один из командиров группировки "Исламский джихад" - ред.)", - добавил представитель МИД.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших палестинцев в результате израильской операции в секторе Газа возросло до 36. Среди них 11 детей и четыре женщины. Ранены 311 человек.

https://ria.ru/20220807/sireny-1807911704.html

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в мире, катар, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа, мид катара