Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине
В МИД Катара заявили, что находятся на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине
© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Катар. Архивное фото
ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Катар с первого дня противостояния между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа находится в контакте со всеми сторонами для прекращения конфликта, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"С первого дня противостояния Катар был в контакте со всеми сторонами для прекращения насилия. Катар контактировал на международном и региональном уровнях для поиска работающей схемы для прекращения противостояния", - сказал аль-Ансари телеканалу Al Jazeera.
По его словам, Катар пытался разъяснить правду о происходящем в секторе Газа.
"Наша цель во время переговоров с различными сторонами заключалась в том, чтобы разъяснить причину противостояния и почему последовала такая реакция после убийства аль-Джабари (один из командиров группировки "Исламский джихад" - ред.)", - добавил представитель МИД.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших палестинцев в результате израильской операции в секторе Газа возросло до 36. Среди них 11 детей и четыре женщины. Ранены 311 человек.