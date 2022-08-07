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Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине - РИА Новости, 07.08.2022
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Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине
Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине - РИА Новости, 07.08.2022
Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине
Катар с первого дня противостояния между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа находится в контакте со всеми сторонами для прекращения... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:36
2022-08-07T23:36
в мире
катар
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
мид катара
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Катар с первого дня противостояния между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа находится в контакте со всеми сторонами для прекращения конфликта, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.По его словам, Катар пытался разъяснить правду о происходящем в секторе Газа."Наша цель во время переговоров с различными сторонами заключалась в том, чтобы разъяснить причину противостояния и почему последовала такая реакция после убийства аль-Джабари (один из командиров группировки "Исламский джихад" - ред.)", - добавил представитель МИД.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших палестинцев в результате израильской операции в секторе Газа возросло до 36. Среди них 11 детей и четыре женщины. Ранены 311 человек.
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в мире, катар, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа, мид катара
23:36 07.08.2022
 
Катар заявил, что на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине

В МИД Катара заявили, что находятся на связи со всеми сторонами конфликта в Палестине

© Фото : предоставлено Qatar TourismКатар
Катар - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Катар. Архивное фото
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Катар с первого дня противостояния между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа находится в контакте со всеми сторонами для прекращения конфликта, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"С первого дня противостояния Катар был в контакте со всеми сторонами для прекращения насилия. Катар контактировал на международном и региональном уровнях для поиска работающей схемы для прекращения противостояния", - сказал аль-Ансари телеканалу Al Jazeera.
По его словам, Катар пытался разъяснить правду о происходящем в секторе Газа.
"Наша цель во время переговоров с различными сторонами заключалась в том, чтобы разъяснить причину противостояния и почему последовала такая реакция после убийства аль-Джабари (один из командиров группировки "Исламский джихад" - ред.)", - добавил представитель МИД.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших палестинцев в результате израильской операции в секторе Газа возросло до 36. Среди них 11 детей и четыре женщины. Ранены 311 человек.
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В миреКатарИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаСектор ГазаМИД Катара
 
 
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