https://ria.ru/20220807/karta-1807799042.html

Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты

Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты - РИА Новости, 07.08.2022

Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты

Нередко для покупок или снятия наличных используют карту супруга или близкого родственника. Это законно, но лишь при соблюдении нескольких условий, рассказал... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T02:15

2022-08-07T02:15

2022-08-07T02:15

технологии

общество

россия

тимур соколов

банковские карты

мошенничество

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нередко для покупок или снятия наличных используют карту супруга или близкого родственника. Это законно, но лишь при соблюдении нескольких условий, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов.Прежде всего, любые операции с банковской картой можно проводить лишь если это разрешил ее владелец. Во-вторых сумма не должна превышать заранее оговоренной.Любые тайные действия — снятие наличных, перевод средств, покупки, о которых не договаривались, могут расцениваться, как кража, даже если речь идет о карте близкого человека и вам известен пин-код. По Уголовному кодексу за это предусмотрено до шести лет лишения свободы, предупреждает Соколов.При этом магазин вправе отказать в проведении операции, если продавец увидел, что карта принадлежит не вам.

https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html

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технологии, общество, россия, тимур соколов, банковские карты, мошенничество, высшая школа экономики (вшэ)