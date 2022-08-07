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Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты - РИА Новости, 07.08.2022
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Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты
Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты - РИА Новости, 07.08.2022
Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты
Нередко для покупок или снятия наличных используют карту супруга или близкого родственника. Это законно, но лишь при соблюдении нескольких условий, рассказал... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T02:15
2022-08-07T02:15
технологии
общество
россия
тимур соколов
банковские карты
мошенничество
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нередко для покупок или снятия наличных используют карту супруга или близкого родственника. Это законно, но лишь при соблюдении нескольких условий, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов.Прежде всего, любые операции с банковской картой можно проводить лишь если это разрешил ее владелец. Во-вторых сумма не должна превышать заранее оговоренной.Любые тайные действия — снятие наличных, перевод средств, покупки, о которых не договаривались, могут расцениваться, как кража, даже если речь идет о карте близкого человека и вам известен пин-код. По Уголовному кодексу за это предусмотрено до шести лет лишения свободы, предупреждает Соколов.При этом магазин вправе отказать в проведении операции, если продавец увидел, что карта принадлежит не вам.
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технологии, общество, россия, тимур соколов, банковские карты, мошенничество, высшая школа экономики (вшэ)
02:15 07.08.2022
 
Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с чужой карты

Юрист Соколов заявил о законном праве использовать карту супруга с разрешения владельца

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нередко для покупок или снятия наличных используют карту супруга или близкого родственника. Это законно, но лишь при соблюдении нескольких условий, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов.
Прежде всего, любые операции с банковской картой можно проводить лишь если это разрешил ее владелец. Во-вторых сумма не должна превышать заранее оговоренной.
“То есть сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам “претендовать” обладатель банковской карты”, — объяснил юрист.
Любые тайные действия — снятие наличных, перевод средств, покупки, о которых не договаривались, могут расцениваться, как кража, даже если речь идет о карте близкого человека и вам известен пин-код. По Уголовному кодексу за это предусмотрено до шести лет лишения свободы, предупреждает Соколов.
При этом магазин вправе отказать в проведении операции, если продавец увидел, что карта принадлежит не вам.
Как вернуть деньги на карту - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 17:43
Перевод по ошибке: как вернуть деньги на свою карту
 
ТехнологииОбществоРоссияТимур СоколовБанковские картыМошенничествоВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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