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Глава Минобороны Израиля поручил готовиться к продолжению боевых действий

Глава Минобороны Израиля поручил готовиться к продолжению боевых действий - РИА Новости, 07.08.2022

Глава Минобороны Израиля поручил готовиться к продолжению боевых действий

Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий, сообщила... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:30

2022-08-07T21:30

2022-08-07T21:39

в мире

израиль

министерство обороны израиля

сектор газа

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий, сообщила пресс-служба минобороны."Министр обороны Бенни Ганц недавно провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника генштаба армии, директора спецслужбы Моссад, главы ШАБАК и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям", - говорится в сообщении ведомства.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днём и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

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в мире, израиль, министерство обороны израиля, сектор газа, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа