https://ria.ru/20220807/izrail-1807855097.html
Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, пишут СМИ
Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, пишут СМИ
Израиль согласился на перемирие в Газе, которое предложили египетские посредники, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:17
2022-08-07T15:17
2022-08-07T16:21
в мире
израиль
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Израиль согласился на перемирие в Газе, которое предложили египетские посредники, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины", — говорится в сообщении.Перемирие может вступить в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с мск), рассказал агентству палестинский чиновник.Как сообщал телеканал Extra news, египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта и пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в Газе, в граничащих с анклавом районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги. Сообщалось, что в секторе Газа погибли более 30 человек, порядка 250 получили ранения. По данным ЦАХАЛ, с территории анклава выпустили почти 600 ракет, большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
https://ria.ru/20220806/gaza-1807795179.html
https://ria.ru/20220807/izrail-1807823340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
15:17 07.08.2022 (обновлено: 16:21 07.08.2022)
Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, пишут СМИ
Рейтер: Израиль согласился на перемирие в Газе, переговорщики в Каире ждут ответ Палестины