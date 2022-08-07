https://ria.ru/20220807/izrail-1807855097.html

Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, пишут СМИ

Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2022

Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, пишут СМИ

Израиль согласился на перемирие в Газе, которое предложили египетские посредники, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:17

2022-08-07T15:17

2022-08-07T16:21

в мире

израиль

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Израиль согласился на перемирие в Газе, которое предложили египетские посредники, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины", — говорится в сообщении.Перемирие может вступить в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с мск), рассказал агентству палестинский чиновник.Как сообщал телеканал Extra news, египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта и пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в Газе, в граничащих с анклавом районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги. Сообщалось, что в секторе Газа погибли более 30 человек, порядка 250 получили ранения. По данным ЦАХАЛ, с территории анклава выпустили почти 600 ракет, большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220806/gaza-1807795179.html

https://ria.ru/20220807/izrail-1807823340.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа