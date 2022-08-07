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Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа

Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа - РИА Новости, 07.08.2022

Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа

С начала обострения из сектора Газа по территории Израиля выпустили 580 ракет, сообщил представитель ЦАХАЛ на брифинге. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:24

2022-08-07T10:24

2022-08-07T11:30

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. С начала обострения из сектора Газа по территории Израиля выпустили 580 ракет, сообщил представитель ЦАХАЛ на брифинге."Вероятно, их будет больше. Из них 450 попали на территорию Израиля. Двадцать процентов — это неудачные пуски", — сказал он.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 97 процентов.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В граничащих с анклавом районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги. ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе Газа, там погибли более 20 человек и свыше 200 получили ранения. Сообщалось также о гибели высокопоставленных командиров "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари и Халеда Мансура.Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220807/ierusalim-1807811859.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа