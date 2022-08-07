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Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа
Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа - РИА Новости, 07.08.2022
Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа
С начала обострения из сектора Газа по территории Израиля выпустили 580 ракет, сообщил представитель ЦАХАЛ на брифинге. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:24
2022-08-07T10:24
2022-08-07T11:30
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. С начала обострения из сектора Газа по территории Израиля выпустили 580 ракет, сообщил представитель ЦАХАЛ на брифинге."Вероятно, их будет больше. Из них 450 попали на территорию Израиля. Двадцать процентов — это неудачные пуски", — сказал он.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 97 процентов.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В граничащих с анклавом районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги. ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе Газа, там погибли более 20 человек и свыше 200 получили ранения. Сообщалось также о гибели высокопоставленных командиров "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари и Халеда Мансура.Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа
10:24 07.08.2022 (обновлено: 11:30 07.08.2022)
Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа
Армия Израиля заявила о пуске из сектора Газа 580 ракет с начала обострения