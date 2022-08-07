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Российские банки заявили о популярности программы IT-ипотеки - РИА Новости, 07.08.2022
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Российские банки заявили о популярности программы IT-ипотеки
Российские банки заявили о популярности программы IT-ипотеки - РИА Новости, 07.08.2022
Российские банки заявили о популярности программы IT-ипотеки
Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, запущенная в России, пользуется спросом у заемщиков, также некоторые банки делают ее еще более привлекательной... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:10
2022-08-07T09:10
экономика
ипотека
новикомбанк
домклик
сбер
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, запущенная в России, пользуется спросом у заемщиков, также некоторые банки делают ее еще более привлекательной для клиентов, показал опрос банков РИА Новости."По данным аналитиков "Домклик", с начала действия кредитной программы "Ипотека для IT" "Сбер" выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей. Эти цифры говорят о привлекательности программы", - сообщили в Сбербанке.Рост популярности на рынке, а также спрос на программу со стороны клиентов зафиксировали в "Дом.РФ". В банке отметили, что у программы большой потенциал, и на данный момент выдано 550 IT-кредитов на сумму свыше 5,5 миллиарда рублей, а доля IT-ипотеки в выдачах банка за май-август составила 16% среди всех ипотечных программ. В ВТБ объем выдач IT-ипотеки составил порядка 3,5 миллиарда рублей, при этом ставку с базовых 5% можно снизить до 4,7%, выполнив ряд условий."В июле в МТС-банке на долю ипотеки для IT-специалистов пришлось 25% всего объема продаж ипотечных кредитов. Это сопоставимо с другими программами льготного кредитования", - сообщили в кредитной организации.В то же время в "Абсолют банке" отметили, видят потенциал в этой программе, но не могут сейчас сравнивать ее результаты с другими льготными программами, так как ипотека для IT запущена недавно. При этом в кредитной организации также снизили ставку по программе: на 0,5%, до 4,5%. "В настоящий момент Новикомбанк разрабатывает ипотечную программу с господдержкой для IT-специалистов… Мы рассчитываем, что осенью в нашей розничной линейке появятся соответствующее предложение", - отметили в Новикомбанке.Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Минимальная зарплата специалиста для получения льготы должна составлять 150 тысяч в городах-миллионниках и 100 тысяч рублей – в остальных населенных пунктах.
https://realty.ria.ru/20220805/sdelki-1807572684.html
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экономика, ипотека, новикомбанк, домклик, сбер
09:10 07.08.2022
 
Российские банки заявили о популярности программы IT-ипотеки

Российские банки заявили, что программа IT-ипотеки пользуется популярностью у заемщиков

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖилой комплекс в поселке Ватутинки в Новомосковском административном округе Москвы
Жилой комплекс в поселке Ватутинки в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Жилой комплекс в поселке Ватутинки в Новомосковском административном округе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, запущенная в России, пользуется спросом у заемщиков, также некоторые банки делают ее еще более привлекательной для клиентов, показал опрос банков РИА Новости.
"По данным аналитиков "Домклик", с начала действия кредитной программы "Ипотека для IT" "Сбер" выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей. Эти цифры говорят о привлекательности программы", - сообщили в Сбербанке.
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Рост популярности на рынке, а также спрос на программу со стороны клиентов зафиксировали в "Дом.РФ". В банке отметили, что у программы большой потенциал, и на данный момент выдано 550 IT-кредитов на сумму свыше 5,5 миллиарда рублей, а доля IT-ипотеки в выдачах банка за май-август составила 16% среди всех ипотечных программ. В ВТБ объем выдач IT-ипотеки составил порядка 3,5 миллиарда рублей, при этом ставку с базовых 5% можно снизить до 4,7%, выполнив ряд условий.
"В июле в МТС-банке на долю ипотеки для IT-специалистов пришлось 25% всего объема продаж ипотечных кредитов. Это сопоставимо с другими программами льготного кредитования", - сообщили в кредитной организации.
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В то же время в "Абсолют банке" отметили, видят потенциал в этой программе, но не могут сейчас сравнивать ее результаты с другими льготными программами, так как ипотека для IT запущена недавно. При этом в кредитной организации также снизили ставку по программе: на 0,5%, до 4,5%. "В настоящий момент Новикомбанк разрабатывает ипотечную программу с господдержкой для IT-специалистов… Мы рассчитываем, что осенью в нашей розничной линейке появятся соответствующее предложение", - отметили в Новикомбанке.
Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Минимальная зарплата специалиста для получения льготы должна составлять 150 тысяч в городах-миллионниках и 100 тысяч рублей – в остальных населенных пунктах.
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