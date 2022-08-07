Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР
Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее генпрокуратура ЛНР сообщала, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.