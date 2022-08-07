https://ria.ru/20220807/himars-1807798917.html

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР

Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T00:30

2022-08-07T00:30

2022-08-07T00:30

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее генпрокуратура ЛНР сообщала, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, алчевск, вооруженные силы украины