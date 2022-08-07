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Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/himars-1807798917.html
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР
Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T00:30
2022-08-07T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
алчевск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее генпрокуратура ЛНР сообщала, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, алчевск, вооруженные силы украины
00:30 07.08.2022
 
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Алчевску, заявили в ЛНР

Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее генпрокуратура ЛНР сообщала, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАлчевскВооруженные силы Украины
 
 
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