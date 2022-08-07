https://ria.ru/20220807/goroskop-1807051990.html

Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака

Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака - РИА Новости, 07.08.2022

Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака

С некоторыми знакомыми бывает трудно: они завидуют и ревнуют по любому поводу, требуют, чтобы все было так, как они хотят. Представители пяти знаков зодиака... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T06:11

2022-08-07T06:11

2022-08-07T06:11

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С некоторыми знакомыми бывает трудно: они завидуют и ревнуют по любому поводу, требуют, чтобы все было так, как они хотят. Представители пяти знаков зодиака славятся особенно ревностным и бескомпромиссным отношением к другим, пишет Times of India. Тельцы стремятся к роскоши, страсти и развлечениям. Они не смогут сдержать порывов ревности, если заметят, что кто-то другой пожинает плоды их усилий. Они трудолюбивы, но способны испортить чью-то жизнь, если будут завидовать. Раки очень чувствительные особы. Они посвящают себя близким и нервничают, когда кто-то другой пытается занять их место. В порыве ревности они тоже могут серьезно навредить другому. Львы ревнивы и завистливы. Они хотят быть самими главными. Иногда они эгоистичны, и поэтому не признают своих ошибок. Девы безумно завидуют, когда кто-то другой живет жизнью их мечты. Так что они попытаются испортить, например, карьеру этого человека. Скорпионы тоже в списке самых ревнивых знаков. В отношениях они стремятся к власти, верности и страсти. Если так не получается, то они ощущают угрозу, и могут навредить другому из-за этого.

https://ria.ru/20220731/goroskop-1805668777.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, ревность, психология личности