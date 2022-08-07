https://ria.ru/20220807/goroskop-1807051990.html
Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака
Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака - РИА Новости, 07.08.2022
Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака
С некоторыми знакомыми бывает трудно: они завидуют и ревнуют по любому поводу, требуют, чтобы все было так, как они хотят. Представители пяти знаков зодиака... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T06:11
2022-08-07T06:11
2022-08-07T06:11
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С некоторыми знакомыми бывает трудно: они завидуют и ревнуют по любому поводу, требуют, чтобы все было так, как они хотят. Представители пяти знаков зодиака славятся особенно ревностным и бескомпромиссным отношением к другим, пишет Times of India. Тельцы стремятся к роскоши, страсти и развлечениям. Они не смогут сдержать порывов ревности, если заметят, что кто-то другой пожинает плоды их усилий. Они трудолюбивы, но способны испортить чью-то жизнь, если будут завидовать. Раки очень чувствительные особы. Они посвящают себя близким и нервничают, когда кто-то другой пытается занять их место. В порыве ревности они тоже могут серьезно навредить другому. Львы ревнивы и завистливы. Они хотят быть самими главными. Иногда они эгоистичны, и поэтому не признают своих ошибок. Девы безумно завидуют, когда кто-то другой живет жизнью их мечты. Так что они попытаются испортить, например, карьеру этого человека. Скорпионы тоже в списке самых ревнивых знаков. В отношениях они стремятся к власти, верности и страсти. Если так не получается, то они ощущают угрозу, и могут навредить другому из-за этого.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, ревность, психология личности
Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака
Тельцы оказались среди знаков зодиака, чьи представители часто ревнуют и завидуют
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
С некоторыми знакомыми бывает трудно: они завидуют и ревнуют по любому поводу, требуют, чтобы все было так, как они хотят. Представители пяти знаков зодиака славятся особенно ревностным и бескомпромиссным отношением к другим, пишет
Times of India.
Тельцы стремятся к роскоши, страсти и развлечениям. Они не смогут сдержать порывов ревности, если заметят, что кто-то другой пожинает плоды их усилий. Они трудолюбивы, но способны испортить чью-то жизнь, если будут завидовать.
Раки очень чувствительные особы. Они посвящают себя близким и нервничают, когда кто-то другой пытается занять их место. В порыве ревности они тоже могут серьезно навредить другому.
Львы ревнивы и завистливы. Они хотят быть самими главными. Иногда они эгоистичны, и поэтому не признают своих ошибок.
Девы безумно завидуют, когда кто-то другой живет жизнью их мечты. Так что они попытаются испортить, например, карьеру этого человека.
Скорпионы тоже в списке самых ревнивых знаков. В отношениях они стремятся к власти, верности и страсти. Если так не получается, то они ощущают угрозу, и могут навредить другому из-за этого.