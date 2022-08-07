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В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину - РИА Новости, 07.08.2022
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В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину
В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину - РИА Новости, 07.08.2022
В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину
Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:21
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москва
сша
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.Западные же страны, по его мнению, "выстрелили себе в ногу"."Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу", — сказал Хадсон.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
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москва, сша, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
11:21 07.08.2022 (обновлено: 13:11 07.08.2022)
 
В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину

Экс-финансист Уолл-стрит Хадсон объяснил в Junge Welt, как санкции оказали услугу Путину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.

"Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители <…> Российская экономика становится самодостаточной", — считает экономист.

Западные же страны, по его мнению, "выстрелили себе в ногу".
"Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу", — сказал Хадсон.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Сотрудник газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Европа попала в капкан, расставленный ею для России
 
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