https://ria.ru/20220807/germaniya-1807830766.html

В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину

В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину - РИА Новости, 07.08.2022

В Германии рассказали об услуге, которую Запад оказал Путину

Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:21

2022-08-07T11:21

2022-08-07T13:11

москва

сша

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.Западные же страны, по его мнению, "выстрелили себе в ногу"."Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу", — сказал Хадсон.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

москва

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

москва, сша, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире