WSJ сообщила о борьбе Европы и Азии за российский газ
WSJ: страны ЕС будут вынуждены бороться с Азией за российский СПГ с приближением зимы
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.
По мнению авторов публикации, ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.
"Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен", — говорится в статье.
"Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками", — описала сценарий WSJ.
Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом, вызванным ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "поляки санкционировали нитку "Ямал-Европа", а Украина остановила одну из двух веток абсолютно под надуманным предлогом".