https://ria.ru/20220807/gaz-1807805365.html

WSJ сообщила о борьбе Европы и Азии за российский газ

WSJ сообщила о борьбе Европы и Азии за российский газ - РИА Новости, 07.08.2022

WSJ сообщила о борьбе Европы и Азии за российский газ

В ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T04:39

2022-08-07T04:39

2022-08-07T04:39

европа

азия

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северный поток

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в мире

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.По мнению авторов публикации, ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.Издание считает, что ухудшение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины, и в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом, вызванным ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "поляки санкционировали нитку "Ямал-Европа", а Украина остановила одну из двух веток абсолютно под надуманным предлогом".

https://ria.ru/20220803/turbina-1807065355.html

https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html

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европа, азия, украина, евросоюз, северный поток, siemens, россия, в мире, экономика