Горячий душ станет роскошью. В Чехии призвали обратиться к России за газом
iDNES.cz: Чехии нужно обратиться к России за газом, чтобы горячий душ не стал роскошью
Карлов мост в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, чтобы избежать проблем с получением СПГ из Норвегии, цитирует iDNES.cz аналитика в области энергетики компании ENA Владимира Штепана.
Издание уточнило, что эксперт выдвинул свою кандидатуру в качества посредника на переговорах, но Прага отклонила его предложение.
"Сжиженного природного газа из Норвегии пока нет, то есть для нас нет. У нас нет никакого договора. Арендован лишь терминал, а газа для него еще нет, как и трассы в Чехию", — обратил внимание Штепан.
В статье говорится, что при отсутствии поставок зарезервированных трех миллиардов кубометров сжиженного природного газа Чехию ждет снижение потребления и экономия. По словам автора публикации Томаша Лански, ограничить себя придется и тем, кто топит в домах газом.
"Подходящая температура для квартиры — 19-20 градусов. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — предупреждает эксперт Арсен Лазаревич.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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