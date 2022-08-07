https://ria.ru/20220807/energodar-1807894832.html

При обстреле окраин Энергодара ВСУ пострадали четыре мирных жителя

При обстреле окраин Энергодара ВСУ пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 07.08.2022

При обстреле окраин Энергодара ВСУ пострадали четыре мирных жителя

Четыре человека пострадали при обстреле окраин Энергодара украинскими силовиками, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:41

2022-08-07T20:41

2022-08-07T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле окраин Энергодара украинскими силовиками, сообщили РИА Новости в администрации города.Среди пострадавших — девочка-подросток, она находится в состоянии средней тяжести, ее доставили в медицинское учреждение.В воскресенье украинские подразделения обстреливали окраины города из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар