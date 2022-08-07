https://ria.ru/20220807/energodar-1807894832.html
При обстреле окраин Энергодара ВСУ пострадали четыре мирных жителя
При обстреле окраин Энергодара ВСУ пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 07.08.2022
При обстреле окраин Энергодара ВСУ пострадали четыре мирных жителя
Четыре человека пострадали при обстреле окраин Энергодара украинскими силовиками, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:41
2022-08-07T20:41
2022-08-07T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле окраин Энергодара украинскими силовиками, сообщили РИА Новости в администрации города.Среди пострадавших — девочка-подросток, она находится в состоянии средней тяжести, ее доставили в медицинское учреждение.В воскресенье украинские подразделения обстреливали окраины города из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, энергодар
20:41 07.08.2022 (обновлено: 21:38 07.08.2022)
При обстреле окраин Энергодара ВСУ пострадали четыре мирных жителя
Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле окраин Энергодара украинскими силовиками, сообщили РИА Новости в администрации города.
"В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" по садовому товариществу "Строитель" боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, - говорится в сообщении.
Среди пострадавших — девочка-подросток, она находится в состоянии средней тяжести, ее доставили в медицинское учреждение.
В воскресенье украинские подразделения обстреливали окраины города из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.