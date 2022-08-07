https://ria.ru/20220807/energiya-1807906609.html

В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы

В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы - РИА Новости, 07.08.2022

В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы

Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:12

2022-08-07T22:12

2022-08-07T22:12

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ЖЕНЕВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой."В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров",- сказал он в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag.Он добавил, что сам лично запасся большим количеством дров чем обычно, а также карманными фонариками и батарейками для них, подчеркнув, что "Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа".В качестве мер он назвал государственную кампанию по экономию электричества, добавив, что власти Швейцарии в настоящее время рассматривают вопрос о закрытии компаний, крупных потребителей электроэнергии, которые могли бы на некоторое время сократить свое производство."Это самый эффективный инструмент, и в этом же кроется самый большой потенциал (по экономии)", - отметил Люгинбюль.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220731/finlyandiya-1806250133.html

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