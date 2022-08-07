https://ria.ru/20220807/energiya-1807906609.html
В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы
В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы - РИА Новости, 07.08.2022
В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы
Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:12
2022-08-07T22:12
2022-08-07T22:12
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ЖЕНЕВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой."В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров",- сказал он в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag.Он добавил, что сам лично запасся большим количеством дров чем обычно, а также карманными фонариками и батарейками для них, подчеркнув, что "Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа".В качестве мер он назвал государственную кампанию по экономию электричества, добавив, что власти Швейцарии в настоящее время рассматривают вопрос о закрытии компаний, крупных потребителей электроэнергии, которые могли бы на некоторое время сократить свое производство."Это самый эффективный инструмент, и в этом же кроется самый большой потенциал (по экономии)", - отметил Люгинбюль.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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швейцария, в мире
В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы
Глава комиссии Швейцарии по энергетике Люгинбюль предупредил об отключениях электричества
ЖЕНЕВА, 7 авг – РИА Новости.
Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал
запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.
"В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров",- сказал он в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag.
Он добавил, что сам лично запасся большим количеством дров чем обычно, а также карманными фонариками и батарейками для них, подчеркнув, что "Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа".
"Сочетание различных рисков может привести к необходимости принятия таких мер, которые... никогда не приходилось принимать в нашей стране", - отметил Люгинбюль.
В качестве мер он назвал государственную кампанию по экономию электричества, добавив, что власти Швейцарии
в настоящее время рассматривают вопрос о закрытии компаний, крупных потребителей электроэнергии, которые могли бы на некоторое время сократить свое производство.
"Это самый эффективный инструмент, и в этом же кроется самый большой потенциал (по экономии)", - отметил Люгинбюль.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на России
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.